José María Martín, del Extremadura Pebetero, vence en la Vuelta a Ávila

José María Martín, del Extremadura Pebetero, se impuso en la Vuelta a Ávila con una demostración física muy superior al resto de sus rivales. Refrenda así su gran temporada, sumando un triunfo tras otro desde que en febrero ganó en la Vuelta al Guadalentín.

El líder del conjunto extremeño, equipo patrocinado por Fundación Jóvenes y Deporte, Pebetero, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Zafra y Bicicletas Rodríguez, encabezó la general de una ronda en la que acreditó su condición de corredor completo, «que rinde en todos los terrenos, con una condición física y mentalidad ganadora que le hace ser siempre el rival a batir», destaca su propia escuadra.

Este domingo se disputó la última etapa, también considerada la reina, con salida en Navarredondilla y meta en Ávila. Habían cuatro puertos de montaña de por medio, dos de 2ª categoría y otros dos de 1ª, en el recorrido de 145,3 kilómetros. Martín partía en segundo lugar de la clasificación general a 31 segundos del líder, el argentino Fabrizio Crozzolo (Technosylva) y con el mismo tiempo que el tercer clasificado, César Pérez (Finisher).

Las ideas eran claras y la intención también: el equipo debía de salir a intentar ganar la vuelta y para ello metió a Paco Fernández en la escapada que se jugaría la victoria de etapa, aunque esto no importaba demasiado a los intereses extremeños. El objetivo era tener un corredor delante cuando en el ultimo puerto de 1ª categoría, el Alto del Boquerón, atacase Martín, este compañero parase y tirase de él mientras pudiera y así fue.

Estrategia perfecta

Martín atacó en la base del puerto a 20 kilómetros de meta, nadie le pudo seguir y alcanzó a su compañero, que le estaba esperando. Paco Fernández hizo un gran trabajo para después en solitario y en un final agónico, Martín consiguiese entrar en meta con 34 segundos sobre el tercer y el primer clasificados de la general respectivamente, alzándose con la general de la Vuelta a Ávila con solo 3 segundos de diferencia sobre el segundo clasificado, Crozzolo. Fue una etapa durísima, como lo demuestra el hecho de que solo hayan terminado 42 corredores y se retirasen 53 de los 105 supervivientes que quedaban en carrera.

Martín dio todo un curso de regularidad: ya fue tercero en la primera etapa y segundo en la segunda. También se anotó el Gran Premio de la Montaña.