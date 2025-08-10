Automovilismo
Regreso triunfal de Joni Vázquez en el Autocross de Arteixo
El piloto pacense llevaba un año sin competir y logró la victoria al mando de un coche prestado por un compañero de escudería
Jonathan 'Joni' Vázquez, piloto de la Escudería Ráfagas Racing, se hizo con la victoria en la considerada ‘cuna del autocross’, en Arteixo, en la prueba correspondiente al Campeonato de España. El circuito José Ramón Losada de la localidad coruñesa acogió la vigesimonovena edición de esta cita.
El piloto pacense, tras un año sin competir y con un coche prestado por su compañero de escudería, conseguía hacerse con la victoria tras un fin de semana perfecto, en el que conseguía ganar todas sus mangas clasificatorias y la final.
Por su parte, José Antonio Casado, también de Ráfagas Racing, conseguía finalizar séptimo en una reñida carrera en la final de la División I y concluía tercero del trofeo Khumo,
Mientras, el joven piloto del Motor Club Jerez de los Caballeros, Daniel Delgado terminaba en decimotercera posición de la categoría Car Cross Series.
En esa categoría Car cross los pilotos de Ráfagas Racing conseguirían ser decimocuarto en el caso de Isidro Callejas en la final B, sexto en el de Iván Méndez en la final C y Francisco Reales decimoquinto también en la C.
Mientras tanto, Antonio Guerrero no pudo clasificarse a las finales por problemas mecánicos y José Carlos Portalo finalmente no pudo asistir por motivos laborales.
