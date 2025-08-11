Un Cacereño coral: diez goles, nueve goleadores

El Cacereño está firmando una pretemporada en la que el gol no tiene dueño, sino que se reparte como un bien común. En los cinco amistosos disputados hasta ahora, el conjunto de Julio Cobos ha marcado diez goles… y nueve jugadores distintos han visto puerta. Solo Diego Gómez ha repetido celebración, lo que dibuja un panorama de ataque coral, donde la responsabilidad ofensiva se reparte entre casi todos.

La lista de artilleros verdes en verano es variada: Berlanga y César Gómez marcaron en Santa Amalia (0-2); Carlos González y Deco, en Badajoz (0-2); Diego Gómez, Raúl Sanchís y el joven Iker Bidaurrázaga; ante el Talavera (1-3); Diego Gómez repitió ante el Villanovense (0-2), una cita en la que también vio puerta el juvenil Mario Valiente. El último en sumarse a la faceta goleadora en el Cacereño fue Marchena en el empate del pasado sábado contra el Alcorcón (1-1).

El poder de la juventud

Entre los nueve goleadores del Cacereño figuran dos juveniles que se están ganando un hueco en la pretemporada con el primer equipo, aunque no parece fácil que después, durante el curso en Primera Federación, puedan tener demasiadas oportunidades. Las jóvenes promesas del CPC son Iker Bidaurrázaga, mediocentro, y Mario Valiente, lateral derecho con capacidad para jugar en cualquier posición de la banda derecha.

En el balance global, el Cacereño ha marcado diez goles y solo ha encajado dos, una cifra que refleja solidez defensiva y eficacia arriba. Pero más allá de las estadísticas, Cobos destaca la implicación colectiva. «Todo el mundo que ha participado ha sumado y eso es bueno para el equipo. Este ha sido un partido exigente y me voy muy contento con el trabajo», subrayó tras el amistoso del sábado contra el Alcorcón.

El técnico valoró también la capacidad de reacción tras encajar: «Incluso después de hacernos el gol hemos estado muy tranquilos, con balón, obligándoles a sufrir. Hemos pisado área y creado ocasiones. Contento también por esa respuesta y por no ponerse nervioso».

La versatilidad ha sido otro de los rasgos de este Cacereño veraniego. Las molestias y alguna lesión han obligado a mover piezas, pero los jugadores han respondido. «La generosidad de ocupar posiciones que no son las suyas y hacerlo a buen nivel es muy importante para que todo el mundo se sienta partícipe», destacó Cobos.

Con juventud empujando, veteranos sumando y un reparto de gol que convierte a cualquier jugador en amenaza, el Cacereño encara la recta final de su pretemporada con un mensaje claro: aquí, el gol es cosa de todos.

Este lunes inició el Cacereño su quinta semana de pretemporada. Faltan tres para que arranque la temporada en Primera Federación, en Pontevedra. Los amistosos de esta semana llevarán al CPC hasta Almendralejo para enfrentarse al Extremadura el sábado y después a Huelva, el domingo, donde jugará el Trofeo Colombino en formato triangular junto a Recreativo y Zamora.

