El Magic Extremadura asciende al segundo puesto en la tercera ronda del Campeonato de España de ajedrez

El Club Magic Extremadura sigue avanzando su curso en el Campeonato de España por Equipos de Ajedrez en División de Honor y en la tercera ronda ha vencido al C. A. Solvay de Torrelavega (Cantabria) con un marcador de 5-1. Tras este resultado se coloca con cinco puntos, segundo en la clasificación provisional del torneo, los mismos que el actual campeón Duobeniaján Costa Cálida, aunque con peor desempate respecto a éste.

Excelente comportamiento del equipo extremeño en una competición en la que a priori, y de acuerdo con el orden de fuerza de los contendientes, no partía como uno de los favoritos. Ganaron ante el equipo cántabro el zafrense Pérez Candelario, el ajedrecista de Valdelacalzada Emilio Moreno, el húngaro Kantor y el indio Anand, y firmaron tablas Santos Latasa y Stavroula Tsolakidou.

Duobeniajan, que venció claramente al C.A. Silla por 4,5 – 1,5, se destaca junto al Magic con 5 puntos por encima de sus rivales, ya que hay dos equipos con 3 puntos, y cuatro con 2, lo que da una muestra de lo reñida que está la competición.

Para la cuarta jornada de las siete programadas el Magic Extremadura, alineando al mismo equipo que jugó contra Solvay, se enfrentará a Sestao Hotel Naval, uno de los equipos que se encuentra en el grupo que ha sumado dos puntos. Un buen resultado del equipo extremeño confirmaría las aspiraciones a medalla en este torneo.