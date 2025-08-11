El Mérida se refuerza con la juventud y proyección de Capi

La semana ha empezado para el Mérida con el anuncio de un nuevo fichaje, el de Miguel Jiménez Capitas, Capi (6 de marzo de 2001, Mairena de Alcor, Sevilla), que llega procedente del Alcorcón, donde ha disputado 33 partidos anotando dos goles en la última campaña. Formado en la cantera del Sevilla, con su filial tuvo un gran protagonismo para conseguir el ascenso a Primera Federación, siendo el máximo asistente de la categoría, lo que le llevó a estar en dinámica con el primer equipo.

Capi «es un jugador joven, con mucha proyección, que llega a nuestro club con el objetivo de seguir creciendo», explica la entidad emeritense. Normalmente ha jugado en la posición centrada de la línea de mediapunta, aunque también puede hacerlo en el extremo zurdo.

Si a nivel deportivo hay cierta impaciencia porque no se termina de cerrar la plantilla, pues todavía restan por llegar otros tres o cuatro jugadores, a nivel social la afición está respondiendo de la forma más numerosa de los últimos años. El 11 de agosto de 2024, el número de abonados era de 2.274 con 355 nuevas altas. Un año después, la cifra total asciende a los 2.924. Es decir, un aumento de 650 abonados. También han crecido las altas nuevas hasta los 568 abonados, un 60 por ciento más. Por ponerlo en perspectiva, la cifra a la que se ha llegado el 11 de agosto corresponde a la que hubo el 18 de septiembre del año pasado. La campaña se cerró el 1 de octubre con el dato de 3.001 abonados, un guarismo que, seguramente, va a ser superado a lo largo de esta semana. Actualmente ya se han agotado tres sectores de tribuna y siete de preferencia.

Por otro lado, ya se sabía que la pretemporada del Mérida iba a ser algo atípica, pues no se va a disputar ningún encuentro amistoso en el Romano José Fouto. El motivo es que el equipo está entrenando allí y no se quiere sobreexplotar el césped. Mientras, se está preparando un nuevo campo de entrenamiento en los Campos de la Federación Miguel Patón. Aunque en principio estaba previsto que fuera a mediados de agosto cuando el equipo pudiera empezar a entrenar en la nueva instalación, definitivamente será a final de mes cuando se espera el traslado. Las altas temperaturas han retrasado un poco las obras, pero el césped del Romano estará en perfecto estado para el debut liguero ante el Barakaldo en la primera jornada de liga, de la que todavía no se conocen los horarios.

