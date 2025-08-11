El Al-Qázeres renueva su liderazgo: Lucía Fontela sigue

La afición lo pedía a gritos y al fin se ha confirmado. El Alter Enersun Al-Qázeres renueva a uno de sus pilares de cara a la inminente temporada 2025-26: Lucía Fontela.

La exterior, nacida en Vigo el 8 de marzo de 2002, cumplirá su cuarta temporada en las filas del equipo cacereño, después de haberse convertido en una pieza clave del equipo en los últimos años. Fontela viene de ser una de las jugadoras más determinantes del equipo, con 8,6 puntos en 25 minutos de media por partido, y una de las favoritas de la afición local gracias a su entrega.

«Nuestra capitana es un pilar fundamental para nosotros», comenta el club en el comunicado difundido. Puede jugar tanto de escolta como de alero, pero sobresalen su «carácter, entrega y energía en la pista», lo cual hace de ella «una jugadora diferencial». La entidad la califica de« líder en todos los sentidos, dentro y fuera de la pista». Por algo es la capitana. «Su presencia en el equipo va más allá de lo deportivo, a pesar de su juventud, es toda una referencia para el equipo», afirma el club, «encantado» por la noticia.

Novena jugadora

Con la importante renovación de Fontela, Jesús Sánchez cuenta ya con nueve jugadoras confirmadas por el momento. Lucía Méndez, Clara Pereda, Josephine Filipe y Carmen Suárez repiten compromiso, mientras que llegan nuevas Nerea Liste, Inés Ramos, Raquel Laneiro y Victoria Gauna. Fontela, quien ya se siente extremeña después de tantos años, seguirá enamorando a la afición en el Multiusos. Una muy buena noticia mientras se va cerrando la plantilla.