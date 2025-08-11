Un VAR por encargo para Primera Federación

Como en las pistas de Roland Garros o en los partidos de la ACB, el nuevo sistema de videoarbitraje que se encontrarán el Cacereño y el Mérida en Primera Federación será bajo demanda, o por encargo. Es decir, tendrá que ser el entrenador el que pida que una jugada se revise.

Este sistema, una aproximación al VAR de Primera y Segunda División que ya se utiliza en campeonatos modestos y con pocos recursos, será también el que se ponga en marcha -ya ha sido aprobado oficialmente- en la Liga F.

Aunque algunos detalles aún se desconocen, sí es sabido que las competencias de este VAR por encargo se reducirán a solo cuatro situaciones susceptibles de revisión: goles, penaltis, tarjetas rojas y en las secuencias donde se haya producido una posible confusión de identidad. Han de saber Julio Cobos y Fran Beltrán que sus cuerpos técnicos tan solo dispondrá de dos solicitudes de revisión por partido y solo si la decisión se corrige -es decir, cuando las imágenes le den la razón-el club implicada recupera la solicitud utilizada.

Ya ha trascendido que no habrá una sala VOR como la de Las Rozas, ahí donde los árbitros que telearbitran siguen los partidos con multiplicidad de cámaras, tomas y medios a su disposición. No hay dinero para tanto, pero falta por definir entonces quién se ocupará de servir las imágenes repetidas a los colegiados principales. Las revisiones se realizarán en un monitor junto al terreno de juego.

Este sistema, que recibe el nombre de FVS -es posible que se quede para siempre la expresión «VAR bajo demanda» que ya utilizan algunos medios y en otros países-ya ha funcionado con solvencia en otros deportes. Desde 2018 se ha hecho familiar para los amantes del baloncesto con términos ya introducidos plenamente en la jerga cestista, tales como challenge. Eso sí, con una diferencia. En las canchas de la ACB el procedimiento de revisión está a disposición de los árbitros todas las veces que lo necesiten. No es este el escenario que se maneja en la Federación ante el inminente uso de esta herramienta en la Primera Federación, a la que LaLiga quiere dar un impulso. Para los próximos días está prevista una comunicación con los 40 clubs para explicarles el uso de este VAR por encargo y también se programarán una serie de jornadas de formación para los equipos arbitrales.

