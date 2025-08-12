El Coria busca en Valladolid el primer triunfo del verano

El Coria disputará este miércoles, a partir de las 12.30 horas, su cuarto amistoso de pretemporada frente al filial del Real Valladolid, en un encuentro que se celebrará en el campo anexo al estadio José Zorrilla. El choque se presenta como una exigente prueba para los celestes, que tendrán delante a un rival de la misma categoría, Segunda Federación, y que servirá para seguir calibrando el nivel del equipo a menos de un mes del inicio liguero.

El conjunto dirigido por Rai Rosa continúa persiguiendo su primera victoria veraniega. Hasta el momento, el balance es de dos derrotas, frente a Moralo y Don Benito, y un empate el pasado fin de semana ante el Córdoba B en La Isla. Pese a que los resultados no acompañan, el técnico mantiene la calma y destaca la evolución de su plantilla.

«Otro partido más porque ya vamos viendo cositas. El equipo va mejorando y adaptándonos a la idea que tenemos. La predisposición es muy buena. A todos nos gusta ganar, pero ahora mismo lo que menos importa son los resultados. Hay que destacar que con resultado en contra el equipo ha reaccionado, ha ido y las hemos tenido para ganar”, explicó Rai tras el último amistoso.

El entrenador también subraya que el proceso de adaptación de los numerosos fichajes lleva tiempo, pero que las sensaciones y el trabajo en el día a día son positivos.

El partido ante el filial blanquivioleta permitirá a los celestes seguir afinando su puesta a punto, buscando no solo el primer triunfo del verano, sino también afianzar automatismos y cohesionar el vestuario para llegar en las mejores condiciones al estreno liguero.