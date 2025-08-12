«Es duro perder un oro así, pero esos minutos como campeones no nos los quita nadie»

Jorge Hernández vivió en Tampere un fin de semana de emociones extremas. El atleta del Club Atletismo Badajoz se quedó a dos centésimas de entrar en la final de los 100 metros lisos y, horas después, celebraba junto a sus compañeros un oro histórico en el 4x100 que acabó convertido en descalificación por un error milimétrico en el primer cambio. A pesar del desenlace amargo, el velocista pacense se muestra orgulloso del nivel mostrado y convencido de que esta experiencia servirá como aprendizaje para el futuro.

Ha vivido un intenso fin de semana en el Campeonato de Europa de Tampere que comenzó con su no clasificación a la final de los 100 metros. ¿Cómo vivió todo lo que rodeó a la prueba?

Empezamos con las eliminatorias donde, dentro de lo que cabe, tuve buenas sensaciones. El viento que hizo en pista fue en contra de los corredores y en mi serie afectó bastante. Acabé bien, seguro y pasé como segundo. Posteriormente, en las semifinales, podría decirse que mi serie era de las más duras porque estaban los dos líderes del año. Sabíamos que había que pelearla y nos quedamos muy cerca del segundo puesto porque en los últimos metros me descoordiné un poco y perdí la posición. Las dos centésimas que me faltaron para pasar a la final las perdí en ese momento y por tiempo me quedé muy cerca. Tuve que esperar a los tiempos pero en la segunda semifinal se corrió un poco más rápido y me quedé sin opciones de entrar.

Llegaba en un gran momento, tanto por sensaciones como por marcas. ¿Fue duro no estar entre los ocho mejores?

El objetivo era estar en la final y allí ver qué salía. No estar no me defraudó pero sí me sentó mal porque sabía que podía estar y que no accedimos por muy poco. Eso es algo que molesta. Esa tarde la acabas frustrado pero lo único que puedes hacer es aprender de lo sucedido. En el relevo estaba confiado porque nuestro equipo era muy fuerte.

Como comenta, tras su paso por los 100 metros lisos la siguiente parada es el relevo 4x100 donde había puestas muchas expectativas que se acabaron cumpliendo, pero con un desenlace muy duro.

Supimos el equipo que iba a competir muy pocas horas antes del inicio de la prueba porque los chicos del 200 metros estaban aún esperando su final. Estábamos seguros de que a los que competíamos en el 100 nos iba a tocar correr. La semifinal la ganamos holgadamente, todos con mucho margen en nuestras postas y con metros para poder apurar en los cambios. La final tuvo un desenlace feo por la descalificación, pero demostramos que éramos los mejores, especialmente en los cambios, y eso es algo que importa mucho en un relevo. En el primer cambio hubo un error en el primer toque y eso provocó que el segundo estuviera fuera de la zona por solo un paso. En una final tienes que asumir riesgos porque tienes que ser el mejor. Es algo que puede pasar porque todo el mundo va muy rápido. Al principio estábamos defraudados, pero después lo asimilas y lo ves como algo sobre lo que aprender para próximas competiciones.

¿Cómo lo vivió usted personalmente durante la carrera?

Desde donde yo estaba mi ángulo de visión no era el mejor, pero lo que vi fueron dos toques. Es cierto que no se mide bien con tantos metros de distancia. Cuando llegué a la meta solo sabía que habíamos ganado, pero al acabar la prueba Ander y Nacho nos comentaron que el cambio había sido algo justo. Luego nos confirmaron la descalificación.

¿Cómo digiere un grupo de jóvenes atletas un desenlace tan cruel tras lograr un oro histórico?

Cuando estábamos en la zona de prensa nos comentaron, unos quince minutos después de la carrera, que nos habían descalificado. En ese primer instante había mucho enfado en el equipo pero después ese enfado se traduce en lágrimas porque era necesario desahogarse. Era mi primera medalla con un equipo muy fuerte que había trabajado mucho y que había logrado ganar su semifinal con holgura. Cuando eres consciente de que la medalla se escapa te viene un bajón y lo único que puedes hacer es tratar de guardarlo para ti y soltarlo más adelante. Es un aprendizaje que nos servirá a todos para próximos años.

Independientemente de los resultados logrados y de ese final amargo en el relevo, la realidad es que la velocidad española, y concretamente la pacense, tiene un futuro muy prometedor.

Ha sido el mejor campeonato Sub-20 en cuanto a medallas del equipo español. Hay un gran equipo y la generación es muy buena. Espero que podamos aguantar en categoría absoluta y que todo esto pueda verse reflejado. España ha dado miedo en Tampere y ha demostrado estar muy fuerte en pruebas en las que históricamente no lo había sido. Creo que es un buen punto de partida y a partir de ahora podemos aspirar a mucho más.

Ha tenido un año muy exigente, en el que ha participado en un importante número de competiciones y en el que ha dado un salto de calidad enorme. ¿Qué valoración hace de su temporada?

La temporada ha sido muy buena. Ha habido mucho sube y baja, pero he conseguido estar más tiempo arriba que abajo. He logrado récords, medallas y poder estar con el equipo nacional absoluto. Hemos conseguido demostrar ante toda Europa que somos los mejores en el 4x100 y eso no nos lo va a quitar nadie. A nivel físico, es cierto que he llegado un poco justo a este tramo final. Ya no me encontraba en mi mejor momento y en la prueba de los 100 metros noté falta de chispa. Las temporadas son largas y aguantar es complicado. Aun así, estoy muy contento por lo conseguido, aún un poco frustrado por la descalificación pero muy satisfecho.

¿Cuáles son los próximos objetivos en el punto de mira de Jorge Hernández?

Ahora mismo descansar. El año pasado llegué a España el 12 de septiembre tras el Mundial de Lima y solo pude descansar dos semanas. Llevo casi dos años sin parar y es necesario un pequeño parón, tanto a nivel físico como mental. Las emociones que vives son muy intensas y pueden pasar factura, por eso es necesario relajarse.