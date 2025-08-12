El Magic suma una nueva victoria en la cuarta ronda del nacional por equipos de ajedrez y ya es primero

Si bien comenzó la competición el equipo extremeño firmando en la primera ronda un empate, a medida que transcurre el Campeonato de España de División de Honor por Equipos, el Club Magic Extremadura se está mostrando cada vez más firme y sin duda apunta ya como uno de los favoritos al título.

En la cuarta ronda de las siete previstas, el Magic venció al CA Sestao Hotel Naval por un claro resultado de 4,5-1,5, después de haber ganado a su rival el día anterior por otro contundente 5-1. Ante los vascos de Sestao vencieron por el Magic Extremadura los tres foráneos del equipo, Kantor, Anand y Tsolakidou, que están realizando todos ellos un gran torneo; el leonés Jaime Santos Latasa y los dos extremeños, Pérez Candelario y Emilio Moreno, firmaron tablas. Santos Latasa, número uno del equipo a pesar de contar todos sus encuentros por empates está realizando un gran torneo ya que se enfrenta invariablemente a jugadores de mayor nivel en cada encuentro.

La claridad de sus últimos resultados ha llevado al Magic a situarse líder provisional con 7 puntos, los mismos que Duobeniaján Costa Cálida, aunque supera a éste por mejor desempate. Estos dos equipos más el CA Silla- Integrant Col.Lectius y los sevillanos de Oromana Cen Solutions, ambos con 5 puntos, serán sin duda quienes decidan el medallero, ya que tras ellos se sitúa un grupo bastante más rezagado de otros cuatro equipos todos ellos con 2 puntos.

En la quinta ronda el club emeritense se enfrenta a Jaime Casas de Aragón, uno de estos equipos que debe intentar puntuar para mantener la permanencia, y que cuenta en sus filas con dos de los grandes del ajedrez mundial de las últimas décadas, Alexander Grischuk y Alexei Shirov.