Nuevo test en Puebla para el Extremadura este miércoles

El Extremadura juega este miércoles, a partir de las 20.30 horas, su quinto test de pretemporada en Puebla de la Calzada ante el equipo local que dirige José Enrique Pineda, un técnico almendralejense que este año quiere animar la Tercera con un equipo muy atractivo.

El Extremadura llega a este sexto encuentro tras ver mejorada su pretemporada con la victoria lograda en Don Benito. «Sabemos que lo importante es la liga y lo que llega en septiembre, pero siempre es bueno ir demostrando ahora que estamos sólidos y compactos en verano», decía Dieguito tras ganar en Don Benito.

El Extremadura espera seguir dando en Puebla de la Calzada minutos a todos sus jugadores, aunque Cisqui ya ha empezado a dibujar posibles trazos del once inicial para la liga y ya está dando más de 45 minutos a muchos futbolistas.

Uno de los que está sorprendiendo gratamente es Luis Nicolás, medio centro que llegó del Llerenense y que está cuajando una gran pretemporada. También han gustado los minutos de Frodo, que lleva varios goles y los minutos de Barrero, que apunta a ser el jugador clave para el balón parado.

El Puebla espera el partido como un gran acontecimiento veraniego y lo hace con muchos jugadores con pasado azulgrana. El más carismático de todos es Alex Murillo, quien ha sido capitán del Extremadura durante las últimas tres temporadas y se medirá por primera vez al Extremadura. También están algunos exjugadores recientes como Carlos Fernández, Alejandro Asensio o Matute; y otros más lejanos como Marcos Álvarez o Abraham Pozo. Para el Puebla será el segundo amistoso.