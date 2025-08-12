El reto de una afición de diez en Tercera Federación

El Villanovense tiene claro que se vienen nuevos tiempos para el fútbol en Villanueva de la Serena. Unos más austeros, sí, pero también una época en la que el conjunto de Villanueva quiere recuperar el olor a fútbol de cercanía cada domingo, tanto en el Municipal Villanovense como fuera. Por eso ha lanzado un reto y lo ha hecho a todos sus rivales en Tercera Federación: establecer un precio único de diez euros para las entradas de la afición visitante, un precio que tachan desde el club serón como «razonable».

Esta es la idea que han trasladado a través de las redes sociales del Villanovense y lo han hecho a todos los equipos, entre los que se encuentran el Badajoz, el Don Benito o el Santa Amalia, quizás algunos de los que un mayor desplazamiento puede suponer en términos de aficionados.

Ahora está por ver la acogida que esta propuesta tiene entre el resto de clubs de la categoría. Desde luego tienen todavía tiempo para valorar la propuesta teniendo en cuenta que hasta el fin de semana del 7 de septiembre no comenzará la temporada en la máxima categoría del fútbol extremeño.

Y es que en el Villanovense tienen claro que movilizar a los aficionados, tanto a los propios como los de otros equipos, es fundamental no solo para intentar maximizar los ingresos, sino también para que los campos de fútbol de toda la región extremeña gocen de un gran aspecto cada fin de semana con el fútbol de cercanía.

Continúa la preparación

Mientras tanto, en lo más estrictamente deportivo, el conjunto que ahora dirige Richi Tapia continúa a punto con la preparación de la pretemporada y está enfocado ya en su siguiente encuentro amistoso. Será el tercero que dispute el conjunto verde en este periodo preparatorio y será este mismo jueves ante un rival de los que están llamados a pelear codo con codo con los serones como es el Azuaga. Una buena piedra de toque para ver, quizás, el potencial del Villanovense.

