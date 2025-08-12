Baloncesto | Tercera FEB

El Vítaly La Mar BCB cierra su plantilla con el fichaje de Ruslan Alexander

El ala-pívot madrileño, de 22 años y 1,99, se convierte en la última incorporación de la entidad pacense, que da el equipo por completo

Alexander tira a canasta en un encuentro durante su etapa en el Zentro Basket Madrid.

Alexander tira a canasta en un encuentro durante su etapa en el Zentro Basket Madrid. / Foto cedida

Redacción

Badajoz

El Vítaly La Mar BCB ya tiene definido su primer equipo para la nueva temporada. El conjunto que dirige Pablo Cuevas ha incorporado a Ruslan Alexander, ala-pívot madrileño de 22 años y 1,99 metros de altura, que también puede desenvolverse en la posición de alero.

Formado en la cantera del Zentro Basket Madrid, Alexander comenzó la pasada campaña en el conjunto capitalino y, en diciembre, se incorporó al Peñarroya, donde disputó 12 encuentros con promedios de 9,6 puntos, 5,7 rebotes, 1 asistencia y 9,7 de valoración. Su versatilidad y su capacidad para aportar tanto en ataque como en defensa lo convierten en un perfil que encaja con la propuesta del cuadro pacense.

En sus primeras palabras como jugador del BCB, el nuevo fichaje destacó que es «un jugador atlético, agresivo en ataque, capaz de desenvolverse en el perímetro y sólido en defensa» y subrayó sus ganas de ponerse a trabajar cuanto antes.

Con su llegada, el club blanquinegro completa una plantilla de doce efectivos, mientras continúa perfilando los equipos de su filial y las categorías de formación para la próxima temporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents