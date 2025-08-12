El Vítaly La Mar BCB cierra su plantilla con el fichaje de Ruslan Alexander

El Vítaly La Mar BCB ya tiene definido su primer equipo para la nueva temporada. El conjunto que dirige Pablo Cuevas ha incorporado a Ruslan Alexander, ala-pívot madrileño de 22 años y 1,99 metros de altura, que también puede desenvolverse en la posición de alero.

Formado en la cantera del Zentro Basket Madrid, Alexander comenzó la pasada campaña en el conjunto capitalino y, en diciembre, se incorporó al Peñarroya, donde disputó 12 encuentros con promedios de 9,6 puntos, 5,7 rebotes, 1 asistencia y 9,7 de valoración. Su versatilidad y su capacidad para aportar tanto en ataque como en defensa lo convierten en un perfil que encaja con la propuesta del cuadro pacense.

En sus primeras palabras como jugador del BCB, el nuevo fichaje destacó que es «un jugador atlético, agresivo en ataque, capaz de desenvolverse en el perímetro y sólido en defensa» y subrayó sus ganas de ponerse a trabajar cuanto antes.

Con su llegada, el club blanquinegro completa una plantilla de doce efectivos, mientras continúa perfilando los equipos de su filial y las categorías de formación para la próxima temporada.