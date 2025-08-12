El Voleibol Almendralejo renueva a Fabio García-Moreno para su proyecto

El Voleibol Almendralejo Extremadura seguirá contando una temporada más con Fabio García-Moreno, uno de sus referentes formados en la cantera. El jugador almendralejense, que ha pasado por todas las categorías del club participando en campeonatos regionales y nacionales, afrontará su segundo año consecutivo como parte de la base de jugadores locales que deberán dar un paso adelante para cumplir los ambiciosos objetivos marcados en la exigente Superliga 2, cuyo inicio está previsto para el próximo 4 de octubre.

A sus 21 años recién cumplidos, Fabio se ha consolidado como uno de los veteranos del primer equipo. Sus 191 centímetros de altura, combinados con una destacada técnica, le permiten adaptarse a distintas posiciones en la pista. La pasada temporada alternó funciones como receptor y opuesto, y terminó desempeñándose como colocador en la recta final del curso, cubriendo la baja por lesión de Trujillo.

Su versatilidad, experiencia y conocimiento del juego lo convierten en una pieza clave para el conjunto que dirige el Voleibol Almendralejo, que volverá a tener en el Pabellón San Roque el epicentro de su actividad y la ilusión de su afición.