El Arroyo cierra la plantilla con el fichaje de la colocadora Silvia Martínez

El Extremadura Arroyo ha llegado en las últimas horas a un acuerdo con la colocadora procedente del CV Torrelavega Silvia Martínez para que pase a formar parte de la disciplina del equipo extremeño que milita en Superliga Femenina 2 (SF2), cerrando de esta forma la plantilla que esta temporada dirigirá Pablo Alonso.

Martínez (2006, Iniesta, Cuenca, Castilla la Mancha) ha desarrollado toda su carrera deportiva en el CV Iniesta desde las categorías más jóvenes, hasta que la campaña pasada decidió probar en SF2 con el CV Torrelavega.

De esta forma, Alonso contará con dos pasadoras en el equipo, Silvia Martínez y la argentina Juana Giardini, que en estos momentos está disputando los Juegos Panamericanos Sub-23 en Asunción, Paraguay.

Respecto de este fichaje, el presidente de la entidad extremeña, Adolfo Gómez, ha declarado que "después de buscar todo el verano en el mercado extremeño, nos salió la posibilidad de contar con Silvia, una jugadora con experiencia en la categoría y apostamos por ella sin ningún tipo de dudas".

Por su parte, Pablo Alonso ha señalado que "era un fichaje necesario para cerrar la plantilla, y además se da la circunstancia que en mis conversaciones con ella he podido reconocer las ganas que tiene en este proyecto, de aportar y de seguir desarrollándose en Arroyo de la Luz".