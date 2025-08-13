El Badajoz, a seguir puliéndose en Pueblonuevo

Menos de un mes resta para el inicio liguero y el Badajoz continúa con su preparación en forma de amistosos para llegar en las mejores condiciones posibles al debut. Este jueves, el equipo que dirige Juan Marrero se desplazará a Pueblonuevo del Guadiana para medirse al cuadro rojillo en el que será su cuarto enfrentamiento de la pretemporada.

La escuadra pacense afronta el choque después de no haber podido romper la igualada inicial en su partido ante el Calamonte del pasado sábado. A pesar de que en líneas generales fue superior a su rival, el Badajoz no consiguió traducir su superioridad en goles a pesar de disponer de varias acciones claras.

La falta de gol del equipo (solo un gol en los tres encuentros disputados hasta la fecha) fue uno de los aspectos sobre los que Marrero habló tras el enfrentamiento. «Debemos sacar más rentabilidad a las jugadas a balón parado y aprovechar mejor las ocasiones generadas», expresó el técnico. A pesar de ello, el preparador blanquinegro quiso restar importancia a la falta de gol argumentando que «la efectividad mejorará según avanza la preparación».

No ha sido el único choque en el que el Badajoz se ha quedado sin anotar en lo que va de pretemporada. En el primer partido, disputado ante el Cacereño en el Nuevo Vivero el pasado 30 de julio, el cuadro pacense se marchó de vacío a pesar de mostrar una versión inicial muy meritoria en la que llegó a disponer de acciones para haber logrado adelantarse. Finalmente, los de Julio Cobos aprovecharon la jerarquía que aportan las dos categorías de diferencia para llevarse el partido por 0-2.

Hasta la fecha, Antonio Pavón ha sido el único blanquinegro que puede presumir de haber anotado un tanto en lo que va de preparación. El ex del Villafranca fue el autor del único gol del partido ante el Villanovense en el segundo compromiso de pretemporada, confirmándose como uno de los jugadores a tener en cuenta en clave blanquinegra tras haber superado una lesión de rodilla que le impidió disputar ningún minuto durante la pasada temporada.

Estreno con victoria del Pueblonuevo

Por su parte, el equipo que dirige Valentín García afrontó su primer encuentro de pretemporada el pasado sábado. El cuadro rojillo recibió en el Antonio Amaya al Villar del Rey y consiguió imponerse por 3-1. A pesar de que los villorros se adelantaron en el marcador, Leandro Izquierdo, Luis y Nene Valverde anotaron los tantos del Pueblonuevo.

Si hay un futbolista dentro de la plantilla rojilla que vivirá el encuentro con ilusión, ese es José Ángel. El que fuera capitán del Badajoz se vinculó al Pueblonuevo durante el presente mercado veraniego y sumará una temporada más a su dilatada carrera.