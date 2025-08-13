El Cacereño debutará en Primera Federación el sábado 30 y el Mérida jugará el día 31

Cacereño y Mérida ya conocen el día y la hora de su primer partido de liga de la temporada 25-26. La Real Federación Española de Fútbol ha hecho públicos los horarios de la primera jornada, que se disputará entre el 29 y el 31 de agosto. Los verdes se estrenarán en la categoría el sábado 30 a las 17.00 horas. Será en ese momento cuando salten al terreno de juego del Municipal de Pasarón para enfrentarse al Pontevedra en un encuentro que servirá para abrir una nueva página en la historia del club decano extremeño. Más de 24 horas después, el domingo 31 a las 21.30, será el turno del Mérida, que recibirá en el estadio Romano José Fouto al Barakaldo.

El horario del Mérida podría acabar sufriendo alguna variación, y no porque a la misma hora que está programado el inicio del encuentro esté previsto también el pregón y encendido del recinto ferial, sino porque se solapa en parte con la última representación de esta edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, cuya última obra comenzará a las 22.45 horas. Como cada vez que ha sucedido algo similar, el club se lo comunicará al Ayuntamiento de Mérida y será este el que solicite el cambio de horario por motivos de seguridad.

La primera jornada arrancará el viernes 29 con la disputa del Racing Ferrol-Talavera a las 17.00 horas. Ese mismo día, a las 19.15, se jugará el Real Madrid Castilla-Lugo. Para el sábado son tres los partidos programados, dos a las 17.00, el Pontevedra-Cacereño y el Zamora-Celta Fortuna, y uno a las 19.30, el Unionistas de Salamanca-Osasuna B. El domingo se jugarán los cinco encuentros restantes:Arenas Club-Arenteiro (17.00), Guadalajara-Tenerife (19.15), Ourense-Athletic B (19.30), Real Avilés-Ponferradina y Mérida-Barakaldo, los dos últimos a las 21.30.

En el otro grupo, el 2, la jornada se prolongará de viernes a lunes, con tres partidos programados para este último día.

Lo que queda de pretemporada

Pero antes de que llegue ese estreno liguero tanto Cacereño como Mérida tienen por delante aún dos semanas de preparación y varios amistosos. Ambos clubs, además, tienen por delante un fin de semana intenso. El Cacereño jugará el sábado contra el Extremadura (21.00 horas) y el domingo visitará Huelva para jugar el Trofeo Colombino, un triangular junto a Recreativo y Zamora. El Mérida, por su parte, jugará el viernes contra el Santa Amalia y el sábado frente al Betis Deportivo, que será precisamente el último rival de pretemporada del Cacereño, el sábado 23, justo una semana antes del estreno ante el Pontevedra. El cuadro romano, por su parte, cerrará la preparación el día 22 frente al Unionistas de Salamanca.

Suscríbete para seguir leyendo