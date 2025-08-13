El Cacereño Femenino sigue firmando versatilidad con la marfileña Ida Guehai

La versatilidad está siendo la principal seña de identidad de los fichajes que este verano está haciendo el Cacereño Femenino, ocho hasta el momento tras la incorporación este miércoles de Ida Rebecca Guehai, futbolista nacida en 1994 en Costa de Marfil.

Ida Guehai es, además, la última incorporación del CPC, tal y como asegura su técnico, Ernesto Sánchez, en redes sociales, donde define a la futbolista como una “jugadora diferencial y con muchas ganas de sumar al colectivo. Hemos formado un grandísimo equipo, ahora hay que trabajar duro para cohesionarlo”, añade el preparador.

El Cacereño Femenino volverá tener para la temporada 2025-2026 una plantilla corta, con solo 18 futbolistas. Diez son renovaciones de cursos anteriores y ocho incorporaciones, entre ellas una vieja conocida como la japonesa Akari Otsuka. El equipo se completará con jugadoras del filial, que milita solo una categoría por debajo (Segunda Federación Femenina) y que se está reforzando con la intención de que algunas de sus integrantes puedan aportar minutos de calidad en el primer equipo.

La plantilla

Las diez renovaciones del Cacereño Femenino son sus dos guardametas, Tatiana y Delia Baz; las defensoras Leivis Ramos, Matlou, Sara Rubio y Midori; la centrocampista Carmen Acedo y las atacantes Nerea, Yorladiz y Lourdes Lezcano.

En cuanto a los fichajes, las nueves caras del equipo que entrena Ernesto Sánchez son Yui Fukuta (centrocampista), Bella (delantera/mediapunta), Sara Carrillo (delantera), Cora Jiménez (central), Aya Hotsumi (central/centrocampista), Victoria Arévalo (central/lateral), Akari Otsuka (mediocentro) e Ida Guehai.

Esta última incorporación del CPC Femenino, Ida Guehai, es una futbolista que puede jugar tanto de extremo como de mediapunta o incluso en punta de ataque.

Procede del Sporting de Huelva, con quien ha jugado la última temporada (24 partidos, 5 goles), y en su historial aparece experiencia en la máxima categoría del futbol femenino español con el Dux Logroño, con el que logró el ascenso a la élite en la 21-22. El Levante es el otro equipo español en el que ha militado (2017-2018).

Con la selección de Costa de Marfil ha disputado la Copa Africana de Naciones Femenina de 2012 y 2014. En esta última marcó el gol decisivo en la lucha por el tercer puesto ante Sudafrica clasificando así a su combinado para la Copa del Mundo de 2015 en Canadá, en la que también participó.

