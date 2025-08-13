El Colegio San José, también en contra del reparto de grupos en Segunda Femenina de fútbol sala

Son ya seis los clubs de Segunda División Femenina de fútbol sala los que se han quejado por la distribución de los 48 equipos en tres grupos hecha por la Real Federación Española de Fútbol. El último en hacer una queja pública ha sido el Colegio San José de Cáceres siguiendo el camino que ya ha andado el otro representante extremeño de la categoría, el Sporting Garrovilla, los baleares Menorca y San Pablo y el canario Teldeportivo. Todos están encuadrados en el grupo 1. Además, también ha protestado por el mismo motivo el murciano Hispania Yecla, en el grupo 2 junto a catalanes y valencianos.

El San José, al igual que el Sporting Garrovilla, está en el grupo 1 junto a 7 equipos gallegos, 1 asturiano, 1 cántabro, 1 canario, 2 baleares y 2 de Castilla y León.

«Hemos sido encuadrados en un grupo que nos obliga a afrontar desplazamientos de gran distancia y coste, sin tener en cuenta las circunstancias geográficas y económicas de nuestro club», dice el San José en un comunicado oficial. «Esta distribución implica que el presupuesto destinado a desplazamientos aumente de forma muy considerable con respecto a temporadas anteriores [en las que el club cacereño también estaba en esta categoría], obligándonos a recorrer miles de kilómetros más y a asumir gastos extra en alojamientos, manutención y transporte».

Opción de renuncia

En la misma línea va la queda del Sporting Garrovilla, que incluso ha presentado un recurso ante el Comité Nacional para que se realice una nueva distribución. Desde el club garrovillano ven inviable competir en la categoría con la actual distribución de grupos, por lo que podrían incluso acabar renunciando a jugar en Segunda División, un derecho que se ganaron con su brillante campaña pasada.

El San José recuerda en su comunicado que sus jugadoras «compaginan el deporte con sus estudios y trabajos, lo que hace aún más difícil afrontar viajes tan largos y frecuentes, afectando directamente a la conciliación académica, laboral y familiar». Es la misma casuística a la que aluden tanto el Sporting Garrovilla como los otros clubs que han alzado la voz.

El club cacereño, por último, aclara en su nota no estar en contra de la competición ni de su estructura, «pero sí solicitamos una redistribución que garantice la igualdad de condiciones entre todos los equipos participantes». Por todo ello, insta a la RFEF «a reconsiderar esta decisión, buscando una solución que no perjudique de forma tan evidente a unos clubs frente a otros».

Suscríbete para seguir leyendo