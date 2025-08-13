Fallece Félix Mendo, un histórico del ciclismo extremeño

El ciclismo extremeño perdió este miércoles a uno de sus mayores amantes: Félix Mendo Espada. Falleció en Cáceres a los 70 años después de no superar una delicada operación quirúrgica. Era originario de Casar de Cáceres, una localidad a la que amaba con la misma intensidad que al deporte que marcó su vida.

Era rara la persona en el ciclismo regional que no le conociese. Durante años impulsó a jóvenes corredores a los que entrenaba y también organizó numerosas pruebas a nivel provincial y regional. Su condición de experto de la carretera le llevó a colaborar con El Periódico Extremadura en varias ediciones de la Vuelta a Extremadura con sus comentarios técnicos.

Profesionalmente, durante la mayor parte de su vida estuvo en el mundo de las joyerías, regentando una de Cáceres, llamada Duper, que cerró hace cinco años coincidiendo con su jubilación y que estaba especializada en trofeos deportivos.