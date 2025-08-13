«Ya hay niñas en la cantera del motor de Extremadura y en el futuro seguro que habrá muchas más»

El verano para algunas modalidades es época de descanso, pero los deportes de motor parece que no paran nunca ¿Cómo están siendo estos meses para Petra Carrasco? ¿Qué le queda de aquí a final de temporada?

Bueno, en verano por los peligros de incendios hay que parar, no podemos sacar los coches y se hace muy largos estos meses estivales, así que nos centramos en preparar el coche para que todo esté perfecto en la siguiente carrera y también nos centramos en prepararnos físicamente, mucho gimnasio, para no perder la resistencia y fuerza física. Después de verano me quedan dos carreras importantes del nacional: Galicia y Granada. Este año salimos con coche nuevo y todavía estamos haciéndonos a él. Mi objetivo y el de mi equipo es hacer lograr subir al podio.

El nacional de rallyes exige un nivel y una preparación física y mental que mucha gente desconoce ¿Cuántas horas al día dedica a estas cuestiones? ¿Le gustaría poder dedicar más tiempo a ello?

Yo dedico tres horas diarias a prepararme físicamente. No podemos entrenar con los coches, es complicado. Hacemos solo un test a mitad de verano, aunque me gustaría poder hacer más para no perder el ritmo… tanto parón no es bueno en mi opinión.

Usted luce en su indumentaria y en su vehículo la imagen de Extremadura y de la Fundación Jóvenes y Deporte ¿Supone un reconocimiento el contar con el apoyo de las instituciones regionales?

Para mí es muy importante llevar la imagen de Extremadura, es todo un orgullo contar con el apoyo de la Junta y de la Fundación Jóvenes y Deporte. El Campeonato de España cuenta con pruebas en distintas Comunidades Autónomas, y a donde quiera que vaya me conocen como 'Petra la de Extremadura'. Cada vez que escucho eso me emociona, y llevar la marca de mi Extremadura en el coche es un orgullo para todo mi equipo.

El motor en Extremadura y a nivel nacional sigue siendo un deporte masculinizado, pero cada vez más mujeres como usted compiten al máximo nivel ¿Qué significa ser referente femenino de la modalidad? ¿Va calando el mensaje en sus charlas en colegios? ¿Cree que pronto veremos más mujeres piloto y copiloto en la cantera extremeña?

Cada vez se ven más mujeres en el mundo del motor, sobre todo copilotos, pero pilotos en el ámbito nacional ahora mismo solo estamos dos. Somos un referente para las niñas que todavía no se atrevieron a dar el paso. Somos referentes para ellas al igual que yo también tuve las mías, que nos abrieron el camino. Gracias a eso hoy estoy haciendo lo que me gusta. Siempre estoy dispuesta para ellas, cualquier duda que tengan o si les da miedo se lo quito de la cabeza. Hay que perseguir tus sueños siempre. Tengo la suerte de visitar colegios y darles charlas y no se imaginan la de niñas que hay que quieren llegar a hacer lo que estoy haciendo yo. Tienen muchas inquietudes y seguro que en el futuro no van a tener problemas para hacer lo que les gusta. Mucha disciplina y a trabajar para conseguir ser piloto y disfrutar el camino, si es lo que de verdad quieren. Ya tenemos niñas en Extremadura que compiten en karts. No hay duda de que, si seguimos trabajando y ayudando a esas niñas, en unos años tendremos a muchas más. Queda mucho trabajo por hacer, pero estoy segura de que va a ser así.

Los deportes de motor requieren de gran inversión económica en la mayoría de los casos ¿Cómo se consigue seguir disfrutando de la alta competición con los recursos con los que cuenta?

Tanto mi hermano como yo, trabajamos duro para conseguir sponsors, que hoy en día no es fácil. Por suerte somos imagen de diversas marcas y gracias a ello podemos competir en el ámbito nacional. El deporte del motor es muy ambicioso, requiere de muchos gastos, desplazamientos, estancias, piezas, neumáticos y un largo etc. A cambio damos mucha visibilidad en televisión, en las redes sociales, entrevistas y demás, que es lo que el patrocinador nos pide. Trabajamos con ellos juntos de la mano y nos lo hacen todo más fácil.

¿Se ve muchos años a los mandos de un coche de rallyes? ¿Qué le gustaría haber conseguido cuando llegue el momento de colgar el casco?

Espero tardar mucho en colgar el casco. Voy a seguir en el mundo del motor todo lo que mi cuerpo aguante. Tengo muchos sueños por cumplir, uno de ellos es ser Campeona de España. Llegará el día que tenga que colgar el casco, pero, sin duda, seguiré dentro del mundo del motor, seguiré apoyando a niñas y niños que quieran empezar. No sé cómo, pero estaré involucrada seguro.