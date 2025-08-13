El Magic empata en la quinta ronda del nacional y cede el liderato

En un encuentro de más de cinco horas de duración, el Club Magic Extremadura firmó un empate en la quinta ronda de la División de Honor del Campeonato de España de Ajedrez por Equipos frente al Club de Ajedrez Jaime Casas de Monzón. Cuatro partidas finalizaron en tablas, ganando por el Magic el gaditano Álex Garrido y perdiendo el húngaro del equipo extremeño Gergely Kantor, que tuvo que doblegar su rey tras nada menos que 109 jugadas ante una leyenda del ajedrez mundial como es el hispano letón Alexei Shirov.

Tras este resultado y la victoria de su directo rival hasta el momento, Duobeniaján Costa Cálida de Murcia, el Magic Extremadura ocupa la segunda plaza en el torneo a falta de dos encuentros para el final. La sexta y séptima rondas se antojan cruciales: en el sexto encuentro se enfrenta, este mismo miércoles, al conjunto sevillano de Oromana Cen Solutions, que se encuentra un punto por detrás del conjunto emeritense, y en el séptimo y último encuentro, mañana jueves, Magic Extremadura y Duobeniaján se verán las caras.

La clasificación

Duobeniaján tiene 9 puntos, Magic 8, Oromana 7; y Silla – Integrant Col.Lectius, 6. Por la parte baja, Sestao Hotel Naval y C.A. Solvay suman ambos 2 puntos, y necesitan imperiosamente como mínimo una victoria para eludir el descenso.