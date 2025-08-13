«Siento envidia cuando veo a los chicos y que se llena más el pabellón»

Lo primero de todo, ¿cómo está?

Bien, aunque el verano se pasa demasiado rápido [risas]. Ya en breve empieza la pretemporada, así que ya estamos con la pre-pretemporada para intentar llegar lo mejor posible.

El año pasado llegó nueva a Cáceres, ¿cómo ha sido la experiencia este año?

Pues la verdad es que estoy gratamente sorprendida y muy contenta. Siempre que vas a un sitio nuevo vas con la incertidumbre de cómo te adaptarás a la ciudad, al club, a las compañeras… y la verdad es que como si llevara mucho tiempo en Cáceres, porque, personalmente, me han acogido súper bien. Lo veo un club súper familiar, muy empático con las condiciones personales de cada uno, cosa que es difícil de encontrar en el mundo del deporte, y muy bien. Es cierto que luego la temporada fue un poco como una montaña rusa, pero también hemos salido fortalecidas de esas situaciones, el equipo se unió mucho.

¿Algo que decir de la ciudad?

La ciudad me encanta, es preciosa. Llevo muchos años viviendo en ciudades con mar, y soy muy de playa, cosa que de vez en cuando sí echo de menos. Pero Cáceres monumentalmente es preciosa, sobre todo el casco antiguo. La vida me parece muy cómoda, creo que todavía conserva ese espíritu de ciudad pequeña. Me parece muy cómoda para vivir.

Pasando a su trayectoria, con casi dos décadas, ¿dónde diría que fue más feliz?

[Suspira] Yo le guardo mucho cariño a Almería. Porque después de tantas fases de ascenso fue el único sitio donde he conseguido ascender. Aunque el final fue muy agrio, desapareciendo el club en mitad del verano y sin decirnos nada a las jugadoras, no ensucia cómo fueron esos tres años. Haber conseguido subir, cosa que tanto ansiaba después de 8 fases de ascenso o así, ahí fui muy feliz. Además mi trabajo tiene oficina en Almería, entonces yo tenía ahí la vida muy bien montada entre el trabajo, la ciudad, el clima, el mar… le guardo un cariño especial a Almería, sin menospreciar al resto de sitios eh.

Otra pregunta un poco personal, ¿quién creó su mote de ‘Lumela’?

‘Lumela’ siempre ha sido mi nombre en Instagram, que viene del inicio de mi nombre (Lucía Méndez Lamas). Lo típico de cuando te haces tu primer correo o el nombre de Instagram, que siempre te sale que está ocupado, y se me ocurrió. En verdad fue Macarena D’Urso, excompañera y amiga, que le hacía gracia y me empezó a llamar así. Y vamos, me ha bautizado, porque desde entonces nadie no me llama así en mi día a día. Sin ir más lejos, Jesús (Sánchez) me llama así, y más teniendo otra Lucía en el equipo. Me han rebautizado.

El año pasado Clara Prieto y Lucía Fontela valoraban el tema del acento gallego en el equipo. Un año después le pregunto, ¿cómo ha sido tener a tantas paisanas en el vestuario?

Pues como en casa. Es más, me han llegado a decir que se me había vuelto a pegar el acento gallego, y es que aquí somos más gallegas que en cualquier otro sitio. Yo muy contenta, a Carmen (Suárez) y Lucía (Fontela) no las conocía personalmente, pero a Clara (Prieto) sí porque la entrené cuando tenía quince años. Conozco a su familia, a ella. La conocí siendo un moco y ahora compartir equipo con ella, aunque ya lo hicimos en Almería, me choca por un lado porque habla de lo mayor que me he hecho de repente, pero también me hace especial ilusión compartir esto con ella.

Este año también habrá mucho acento portugués…

La gracia ya está hecha, somos un equipo galaicoportugués [risas]. Somos todas gallegas, portuguesas y hemos fichado a una argentina, pero entre nosotras ya tenemos la broma.

Hablando ya de la temporada que va a empezar, ¿ha ido siguiendo el mercado?

Sí, lo poco que puedo ver por Twitter o Instagram. Me he enterado de algunos fichajes, seguramente no de todos porque desconecto bastante en este periodo. Creo que Mallorca está haciendo un equipazo, con un nivel por encima de esta competición. Unicaja también vuelve a ser muy buen equipo. He visto un mercado raro, la verdad. Creo que la liga va a estar bastante dividida entre tres o cuatro equipos con muchísimo presupuesto y el resto demasiado igualado.

Y enfocándose en el Al-Qázeres, ¿qué cree que tiene mejorar este nuevo equipo con respecto al anterior?

Justo lo hablaba ayer, quizás el año pasado teníamos jugadoras que eran más referentes a nivel individual como Diana Cabrera, obviamente una de las mejores pívots de la competición, y acabamos la temporada con Deva (Bermejo), que venía de primera. También empezamos con Sara Castro y María Barneda, que eran jugadoras de alto nivel. Yo lo que veo este año es que seguramente no tengamos esa figura de referente, de jugadora estrella por llamarlo de alguna manera, y Jesús ha armado una plantilla de jugadoras de equipo, currantas, que quizás te da más. Al final juegas más en el equipo y por el equipo, y no tanto a nivel individual. En ese sentido, creo que lo que tenemos que hacer es conocerse lo antes posible, acoplarse, currar y jugar en equipo.

La afición parece contenta con la plantilla que se ha formado. ¿Cree que podéis llegar lejos esta temporada?

No lo sé. Hay que ver cómo se acaban de confeccionar los equipos. Hay muchos equipos que a priori solo con ver los nombres dices que va a ascender seguro, como podía ser el año pasado Mallorca, y al final no ascendió. Siempre hay sorpresas, para bien y para mal. Esto nos lo irá dando poco a poco la competición. Aún es pronto para poder hacer este tipo de valoraciones.

Para concluir, mande un mensaje a la afición

Pues nada. Yo siento envidia cuando voy a ver al Cáceres, a los chicos, y veo que se llena más el pabellón, se llevan bombos, se anima tanto cuando ganan como cuando pierden… Decirle tanto a las peñas como a la gente de Cáceres, pedirles que tengan también ese apoyo por el baloncesto femenino. Que al final siempre ayuda ver una grada cuanto más llena mejor, y cuanto más ruidosa mejor. Y eso no deja de ser un empujón más para nosotras y poder hacerlo lo mejor posible dentro de la pista.

Suscríbete para seguir leyendo