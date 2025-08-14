El 'Cáceres chino' debuta este viernes

La expedición extremeña que representa al Cáceres Patrimonio de la Humanidad en la gira internacional, con la idea de promocionar la 'Marca Extremadura', ya conoce el calendario de su primer torneo de los cuatro que va a disputar en el país asiático.

Del 15 al 17 de agosto, en el pabellón de la ciudad de Ji'an, el primer duelo llegará este viernes a las 10 (las 16 en China) ante el Team Arkansas, un equipo que compite en The Basketball Tournament (TBT) y formado por jugadores ex-universitarios (es decir, ex-Razorbacks, equipo de la universidad de Arkansas).

Los siguientes duelos tendrán lugar en los días inmediatamente posteriores. El sábado a las 13:30 (19:30 local), partido con Beijing Ducks (tercer clasificado en la temporada regular de la Chinese Basketball Association (CBA)), y el domingo a las 10:00 (16:00 hora local) ante Melbourne Tigers (equipo de la NBL1 South, liga australiana semiprofesional).

Por el momento se desconoce si se retransmitirán los encuentros o no, ya que «aún no está confirmado», según afirma la entidad verdinegra. De todas formas, añaden, en cuanto se sepa algo el club lo comunicará a la afición cacereña.

Plantilla alternativa

La plantilla que defenderá el escudo del Cáceres Patrimonio en el continente asiático no es el equipo confeccionado para Segunda FEB, que tiene previsto comenzar la pretemporada a principios de septiembre. Del equipo de Jacinto Carbajal, quien tampoco está en la expedición, solo se encuentran Juan Santos y Nico Marina. Junto a los dos jóvenes cacereños están Alejandro Martínez y Dani Lara del San Antonio, Jesús Ruiz del Sportmaking, el jaraiceño y ex-CBA Juan Diego Valverde, las caras conocidas Paco del Águila (Coto Córdoba) y Dani García Casarrubios (Uros de Rivas de Tercera FEB), Juan Sánchez (Pas Piélagos), Pablo Ballespín (Distrito Olímpico) y Luis Dallacosta (Pablo Laso Academy).

El cuerpo técnico lo forman Antonio Tienza como primer entrenador y Jorge García como ayudante, y lo completan Ignacio Ballespín (fisioterapeuta) y Celeste Prieto (delegada).