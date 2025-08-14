Ciclismo
Fallece Bernardo Ruiz, el primer español en subir al podio en el Tour
El legendario ciclista también ganador de la Vuelta a España en 1948
César Hernández
Fallece a los 100 años el ciclista Bernardo Ruiz, una leyenda del ciclismo, convirtiéndose en el primer español en subir al podio en el Tour de Francia por detrás de Fausto Coppi y Stan Ockers. Recientemente recibió un emotivo homenaje de su ciudad natal con exposición de imágenes incluida tras alcanzar la redonda cifra de los 100 años. Bernando, que ganó la Vuelta a España en 1948, falleció la pasada madrugada tras una espectacular carrera deportiva y personal, siendo admirado por todos los que le rodeaban. Se va uno de los grandes deportistas que ha dado la provincia ocho meses después de alcanzar 100 años.
En su palmarés figuran tres campeonatos nacionales de ruta (1946, 1948 y 1951) y la Vuelta Ciclista a España de 1948. Fue también pionero en eso de conseguir dos triunfos en un mismo Tour en 1951, situándose noveno en la clasificación final. Desde aquel año de 1951 Orihuela nunca lo ha dejado en olvido. Puso su nombre al pabellón deportivo del Palmeral, y en 2013 se dedicó la zona verde del parque de La Ocarasa.
Dos años después, el día 9 de octubre en que se conmemora la Comunidad Valenciana el expresidente Ximo Puig le entregó la Medalla al Mérito Deportivo. El 23 de diciembre de ese mismo año, el Ayuntamiento oriolano lo distinguió también como Hijo Predilecto. Tas colgar la bicicleta en 1958, empezó a dirigir el equipo Faema durante cinco años. Después, regresó a Orihuela, donde regentó un establecimiento de venta de motos y bicicletas durante muchos años.
