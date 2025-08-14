Gio Zarfino, el regreso más esperado en el Extremadura

El fútbol tiene historias que merecen segundas partes. Y la de Gio Zarfino con el Extremadura es, sin duda, una de ellas. La locomotora uruguaya está de vuelta por Almendralejo. A sus 34 años recién cumplidos, Zarfino vuelve al Francisco de la Hera y firma para las dos próximas temporadas por el Extremadura, que para el charrúa es mucho más que un club.

El rumor había sido muy fuerte durante el verano, pero nadie podía creer que Zarfino terminara rechazando propuestas de superior categoría para regresar de nuevo al Extremadura en Segunda Federación. Hay cosas por encima del fútbol que solo las entienden el amor y la pasión por un lugar.

Zarfino es, sin duda, uno de los fichajes del verano en Segunda Federación. Vuelve a Almendralejo después de una trayectoria en el fútbol profesional que ha pasado por clubes como Tenerife, Alcorcón, Sporting de Gijón y Castellón en Segunda División. Ahora, en un gesto que ha despertado la emoción de la afición, el jugador ha optado por volver al Francisco de la Hera, el estadio donde se ganó el respeto del fútbol nacional y el cariño eterno de una hinchada que nunca dejó de corear su nombre.

Durante su primera etapa en el Extremadura, Zarfino fue símbolo de lucha, entrega y compromiso. Llegó como un completo desconocido y, tras llevar al equipo a la gloria y a Segunda División, se marchó como un héroe. Su regreso no solo representa un refuerzo deportivo, sino también un impulso anímico para el vestuario y la grada. “Para mí, volver al Extremadura es algo muy emocionante y bonito. Me siento muy identificado con la gente de aquí y es un privilegio volver a vestirme de azulgrana. Trataré de hacerlo lo mejor posible, aportar el cien por cien de mí como ya lo hice cuando llegué por primera vez y esperemos que sea por muchos años más”.

Con su experiencia, liderazgo y conexión con la ciudad, Gio Zarfino será una de las piezas clave del proyecto azulgrana en Segunda Federación, en una temporada en la que el club busca consolidarse y mirar hacia cotas más altas. Su vuelta supone un punto de inflexión en el verano deportivo y un mensaje claro: el Extremadura quiere volver a ser grande, y lo hace con líderes naturales sobre el campo y que identifican plenamente a la afición.

Zarfino hará ya este viernes su primer entrenamiento, aunque es difícil que todavía pueda estar disponible para el amistoso del sábado ante el Cacereño. El uruguayo seguirá un plan específico de entrenamientos con el objetivo de estar listo el 7 de septiembre, día del debut liguero ante el Atlético Malagueño.