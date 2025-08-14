El Mérida se centra en un meta, un extremo y un punta

Como viene indicando Tiago Lenho en cada acto de presentación de fichajes del Mérida, «estamos trabajando para cerrar la plantilla cuanto antes». En ese trabajo, el director deportivo reconocía que lo que busca el club es un portero, un extremo y un delantero. Con respecto a las dos fichas seniors que todavía restan libres, «tenemos que jugar con todos los escenarios», no tienen claro a qué demarcación le van a dedicar cada ficha, pues «depende de las opciones del mercado». Quiere que el plantel lo formen 24 jugadores porque «también queremos valorar el trabajo de los jugadores del filial que lo están haciendo muy bien en esta pretemporada».

Estas declaraciones estaban enmarcadas en el acto de presentación de otros tres jugadores: Javi Areso, Eudald Vergés y Adrián Csenterics.

Areso viene del Tarazona: «sé cómo funciona esta categoría, seguro que va a ser competido». Afirmaba el extremo derecho que «es un paso adelante para mí».

La temporada pasada estuvo a las órdenes de Juanma Barrero y de Sergio Cano, por lo que «escuché comentarios del Mérida siempre buenos y ya lo tenía referenciado por otros compañeros. Cuando se hizo el movimiento hablé con Juanma y con Sergio. Me ofrecieron sus casas por si la quería alquilar. Me dijeron que el club está creciendo mucho y la ciudad vivía mucho el fútbol. Por la calle cuando se enteran que eres jugador del Mérida siempre hay palabras de ánimo. Me hablaron de cómo aprieta el Romano y tengo ganas de verlo».

Eudald Vergés, por su parte, asegura estar «muy contento, el proyecto es bueno y serio. Llevo bastantes años en la categoría, sé cómo funcionan otros clubes y aquí quieren hacer las cosas muy bien, muy profesionales, sin parar de crecer». Uno de los aspectos a los que el lateral izquierdo le da más importancia es «al día a día, porque aquí pasamos muchas horas y al final eso se ve reflejado en el campo, me dijeron de las facilidades diarias y lo facilitó. Hablé con Carlos Doncel y me habló maravillas del club y de la ciudad».

Aunque pueda llegar con la vitola de titular, entiende que «el puesto hay que ganárselo: yo tengo más experiencia, pero Manu Rivas viene muy fuerte de Segunda Federación, de hacer muy buen año y de meter goles. Nosotros nos hacemos mejores con la competencia y luego que elija el míster».

El meta húngaro

Mientras llega otro portero, quien parece que va a ser el titular es Adrián Csenterics. El meta húngaro de 20 años explicaba con un español «mejorado en las últimas semanas» que se encuentra «muy contento de estar aquí. Es un nuevo país y una nueva etapa y tengo mucha motivación para ganar experiencia».

Ante un cambio tan importante en su carrera, lo consultó con su familia y «todos entienden, como yo, que es una gran oportunidad y una nueva etapa. No fue muy difícil la sensación y estoy seguro que voy a dar el nivel». El cambio desde Budapest «me gusta, porque Mérida es muy tranquila y esta todo cerca, no tengo que conducir durante mucho tiempo». Lo peor, «el calor, pero en Hungría también lo hace, aunque no tanto».

En lo deportivo, el equipo se vuelve a enfrentar a una doble cita: el primero será este viernes a las 11.00 horas en Santa Amalia y el segundo el sábado a las 10.30 horas ante el Betis Deportivo en Sevilla. Podría tener sus primeros minutos Luis Pareja, que cayó lesionado en las últimas jornadas de la temporada pasada. El que no jugará por molestias será el capitán, Pipe.

Suscríbete para seguir leyendo