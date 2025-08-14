Pablo Rodríguez, joya del ciclismo base, se incorpora al Kazajoz para 2026

El Kazajoz-PetroGold-Extremadura ha dado el primer paso en la confección de su plantilla para la temporada 2026 con un fichaje que combina presente y futuro. El conjunto pacense ha confirmado la llegada de Pablo Rodríguez Romo, ciclista canario de 16 años que, pese a su juventud, ya se ha consolidado como uno de los grandes talentos del ciclismo nacional en categorías inferiores.

El palmarés del nuevo fichaje es tan brillante como prometedor. Campeón de España infantil hace dos años, cuarto clasificado en su debut como cadete y nuevamente campeón nacional el pasado mes de junio en Tarazona de la Mancha, Rodríguez ha demostrado una progresión constante y una gran capacidad competitiva en citas decisivas.

La próxima campaña supondrá para él el salto a la categoría júnior, un reto que afrontará bajo la dirección técnica del equipo extremeño, que junto a su entorno trazará un plan de competición diseñado para acumular experiencia en pruebas internacionales UCI en la península. El objetivo será continuar puliendo su talento sin perder la motivación que le ha llevado hasta aquí. «Queremos que continúe progresando y disfrutando de la disciplina olímpica, como ha hecho hasta ahora», apuntan desde el cuerpo técnico.

Esta incorporación supone la primera piedra de un ambicioso proyecto. La entidad trabaja para cerrar más incorporaciones de nivel en las próximas semanas con la meta de convertirse en un referente del ciclismo base a nivel nacional. El fichaje de Pablo Rodríguez no es solo una apuesta de futuro, sino una declaración de intenciones del potencial que quiere alcanzar el Kazajoz-PetroGold-Extremadura en los próximos años.