Ajedrez
Pinchazo del Magic en la sexta ronda y bajada al cuarto puesto del nacional
Beniaján Costa Cálida, próximo y último rival, se destaca por encima del resto de competidores
Redacción
Llegó el primer gran pinchazo del Club Magic Extremadura en el Campeonato de España por Equipos en la máxima categoría. En la sexta y penúltima ronda, los emeritenses cayeron ante su directo perseguidor, Oromana Cen Solutions de Sevilla, lo cual, unido a resultados positivos del resto de aspirantes al título, ha apartado al equipo extremeño de los puestos de medalla a falta de un encuentro para el final de la competición.
No pudo ganar ningún ajedrecista del Magic Extremadura en este encuentro, a pesar de la gran ventaja que llegaron a tener algunos jugadores sobre sus rivales, especialmente la jugadora griega del equipo Stavroula Tsolakidou, que vio cómo su rival, la hispano-iraní Sara Khadem, logró remontar y entablar una partida que tenía muy cuesta arriba. También perdieron Kantor y Manuel Pérez Candelario, éste último sin duda por forzar su partida para intentar buscar el empate para el equipo, que no pudo ser porque al final se perdió por 4-2.
Medalla prácticamente imposible
Lidera la clasificación como equipo destacado Duobeniaján Costa Cálida con 11 puntos, seguido de Oromana con 9, y C.A. Silla y Magic Extremadura con 8. Al Magic solo le vale para conseguir medalla puntuar precisamente ante el primer clasificado Duobeniaján, y esperar que Silla u Oromana cedan como mínimo un punto ante sus respectivos rivales, Sestao Hotel Naval y Jaime Casas respectivamente, que luchan por evitar el descenso.
