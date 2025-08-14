Pinchazo del Magic en la sexta ronda y bajada al cuarto puesto del nacional

Llegó el primer gran pinchazo del Club Magic Extremadura en el Campeonato de España por Equipos en la máxima categoría. En la sexta y penúltima ronda, los emeritenses cayeron ante su directo perseguidor, Oromana Cen Solutions de Sevilla, lo cual, unido a resultados positivos del resto de aspirantes al título, ha apartado al equipo extremeño de los puestos de medalla a falta de un encuentro para el final de la competición.

No pudo ganar ningún ajedrecista del Magic Extremadura en este encuentro, a pesar de la gran ventaja que llegaron a tener algunos jugadores sobre sus rivales, especialmente la jugadora griega del equipo Stavroula Tsolakidou, que vio cómo su rival, la hispano-iraní Sara Khadem, logró remontar y entablar una partida que tenía muy cuesta arriba. También perdieron Kantor y Manuel Pérez Candelario, éste último sin duda por forzar su partida para intentar buscar el empate para el equipo, que no pudo ser porque al final se perdió por 4-2.

Medalla prácticamente imposible

Lidera la clasificación como equipo destacado Duobeniaján Costa Cálida con 11 puntos, seguido de Oromana con 9, y C.A. Silla y Magic Extremadura con 8. Al Magic solo le vale para conseguir medalla puntuar precisamente ante el primer clasificado Duobeniaján, y esperar que Silla u Oromana cedan como mínimo un punto ante sus respectivos rivales, Sestao Hotel Naval y Jaime Casas respectivamente, que luchan por evitar el descenso.