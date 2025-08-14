Presentación de las equipaciones del Cacereño: 36 grados a las 9 de la noche, pero ambientazo

Que el Cacereño se ha convertido en un fenómeno sociológico en su ciudad es difícilmente discutible. Se volvió a comprobar este jueves con la presentación de sus equipaciones oficiales, de nuevo de la marca Adidas, que vino aparejada de una enorme expectación.

Dio igual que fuese víspera de festivo y que, sobre todo, hiciese, pese a ser ya las 21.00 horas, un terrible calor (36 graditos) en una calle sin demasiada corriente como Santa Joaquina de Vedruna. Allí montó el club su escenario y allí acudieron una cifra difícil de calcular, pero que en ningún caso fue inferior a las 600 personas. Y eso que las camisetas todavía no pueden adquirirse. El acto se convirtió en un acto de adhesión a los colores en el que hubo vítores para todos, incluyendo -esto sí que es una rareza- los representantes de las instituciones públicas.

Entre los más aclamados estuvo el presidente, Carlos Ordóñez, que cuando cogió el micrófono se arrancó con que «tenemos un equipazo». De la euforia también participó Tatiana Fernández, la portera del equipo que militará también en Primera Federación, aunque en su versión femenina: «¡no vamos a parar hasta llevar a Cáceres a la Liga F!», proclamó.

Verde, rojo, blanco...

Fue una de las jugadoras que ejercieron de modelos para las nuevas equipaciones, lo mismo que varias de sus compañeras, como Nerea y Lourdes Lezcano. En la plantilla masculina, los elegidos fueron, entre otros, Javi Barrio y Sanvi, que coprotagonizaron un llamativo vídeo en el paraje natural de Los Barruecos y el museo Vostell de Malpartida deCáceres.

El entusiasmo era generalizado, claro. «¿Cuándo salen los nuevos trajes, papá?», preguntaba un niño. Pues según el club, tras tomar nota de los encargos y pasar por caja, en unos siete o diez días. Y, aunque buena parte del Cáceres futbolístico ya tiene la de otras temporadas, se espera un éxito de ventas porque el CPCdebutará en la Primera Federación y se han hecho más de 4.000 abonados.

En las camisetas se ha apostado por una ‘v’ blanca para acompañar al verde en la principal, mientras que en la segunda y la tercera predominan el rojo y el blanco. Los porteros han tendido al amarillo y al negro. «Quien crea, que no venga» es el eslogan del CPC ahora. Pues eso: que muchos creen.

