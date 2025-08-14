Fútbol

Vencen Badajoz, Azuaga, Don Benito, Llerenense y Diocesano en amistosos

Imagen del Pueblonuevo-Badajoz.

Imagen del Pueblonuevo-Badajoz. / CD Badajoz

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Varios de los principales favoritos a luchar por el ascenso directo en el grupo extremeño de Tercera Federación disputaron este jueves partidos amistosos aprovechando que el viernes es festivo. Dejó buenas sensaciones, sobre todo en la primera parte, el Badajoz, que se impuso por 0-2 al Atlético Pueblonuevo con tantos de Bermu en los minutos 3 y 30. Mientras, el Azuaga pudo en su trofeo con el Villanovense (1-0, gol de Mano Tata en el 64). El Don Benito dejó una gran impresión contra el Valdivia (0-4, con dos de Higor Rocha y uno de Nando Copete y Jesús García). Además, el Llerenense consiguió una abultada victoria en su visita al Fuente de Cantos (1-5), lo mismo que el Diocesano ante la Obandina (0-7), y el Jerez pudo con el Zafra (2-1).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Oleada de incendios en Extremadura: evacúan Cabezabellosa, Jarilla y Villar de Plasencia, y piden la intervención de la UME
  2. Cáceres recomienda a los mayores de 60 años no acceder a las piscinas municipales
  3. Una cereza de 41 milímetros y una picota de 34, las más grandes del Jerte de Cáceres
  4. Muere atropellado un hombre de Casar de Cáceres cuando iba con su bicicleta: el autor se da a la fuga
  5. Los datos de todos las inversiones en pueblos de Cáceres, a golpe de 'clic
  6. Un convoy logra entrar en Cabezabellosa y rescata a los 19 vecinos atrapados, que están a salvo, pero el fuego no cesa
  7. Un golpe fuerte en la rueda trasera y el ciclista, sin casco: así fue el accidente mortal entre El Gallo y Casar de Cáceres
  8. Vacían el embalse de Alcollarín para erradicar una especie invasora: 'El desastre ecológico es aún mayor

Consulta la portada correspondiente al día 15 de agosto de 2025

Consulta la portada correspondiente al día 15 de agosto de 2025

El fuego no da tregua: la región afronta su cuarta noche con más incendios y evacuaciones

El fuego no da tregua: la región afronta su cuarta noche con más incendios y evacuaciones

El Neman Grodno bielorruso será el rival del Rayo Vallecano en Europa tras ganar al KÍ feroés en los penaltis

El Neman Grodno bielorruso será el rival del Rayo Vallecano en Europa tras ganar al KÍ feroés en los penaltis

Francia es demasiado para España en su regreso a Cataluña tras 11 años (67-75)

Francia es demasiado para España en su regreso a Cataluña tras 11 años (67-75)

Vencen Badajoz, Azuaga, Don Benito, Llerenense y Diocesano en amistosos

Vencen Badajoz, Azuaga, Don Benito, Llerenense y Diocesano en amistosos

La sexta jornada de la oleada de incendios se salda con la tercera víctima mortal

La sexta jornada de la oleada de incendios se salda con la tercera víctima mortal

Presentación de las equipaciones del Cacereño: 36 grados a las 9 de la noche, pero ambientazo

Presentación de las equipaciones del Cacereño: 36 grados a las 9 de la noche, pero ambientazo

Resultados de la Primitiva del jueves 14 de agosto de 2025

Resultados de la Primitiva del jueves 14 de agosto de 2025
Tracking Pixel Contents