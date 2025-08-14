Vencen Badajoz, Azuaga, Don Benito, Llerenense y Diocesano en amistosos

Varios de los principales favoritos a luchar por el ascenso directo en el grupo extremeño de Tercera Federación disputaron este jueves partidos amistosos aprovechando que el viernes es festivo. Dejó buenas sensaciones, sobre todo en la primera parte, el Badajoz, que se impuso por 0-2 al Atlético Pueblonuevo con tantos de Bermu en los minutos 3 y 30. Mientras, el Azuaga pudo en su trofeo con el Villanovense (1-0, gol de Mano Tata en el 64). El Don Benito dejó una gran impresión contra el Valdivia (0-4, con dos de Higor Rocha y uno de Nando Copete y Jesús García). Además, el Llerenense consiguió una abultada victoria en su visita al Fuente de Cantos (1-5), lo mismo que el Diocesano ante la Obandina (0-7), y el Jerez pudo con el Zafra (2-1).