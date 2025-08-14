El Vítaly La Mar BCB roza los mil socios en el arranque de su campaña de abonados

El Vítaly La Mar BCB vive un comienzo de campaña de abonados con cifras que invitan al optimismo. Transcurrido el primer mes desde el inicio de la captación, el club pacense ya ha superado la barrera de los 700 socios simpatizantes, un ritmo que lo acerca con paso firme al objetivo de alcanzar los 1.500 antes del primer partido de liga y de volver a rozar la marca de 2.000 abonados de la pasada temporada.

Este crecimiento se ha producido pese a que la venta presencial solo ha estado disponible durante dos semanas, una en julio y otra en agosto, por las altas temperaturas. El resto de inscripciones se han tramitado exclusivamente a través de la página web oficial, logrando consolidar por tercer año consecutivo la masa social y alcanzar un 80% de ocupación en los asientos numerados. «Los anuncios de renovaciones y fichajes han animado mucho a los aficionados a hacerse con su abono», explicó Américo Chini, director técnico del club, que también ha colaborado en taquilla. El responsable adelantó que muchos seguidores esperan a septiembre para renovar de forma presencial, especialmente en el caso de altas de menores, que solo pueden formalizarse en persona.

En esta segunda quincena de agosto se activará la segunda fase del plan de promoción, que incluirá publicidad en soportes estáticos por toda la ciudad y una campaña con embajadores locales. La tercera fase llegará en septiembre, con la implicación de comercios y la presencia de jugadores del primer equipo en distintos puntos de Badajoz.

Los precios populares, 30 euros para renovaciones y 40 para nuevas altas, y la estrategia promocional han sido determinantes para mantener este impulso. «Estamos en el buen camino y cerca del objetivo. En redes sociales ya hemos superado el millón de visualizaciones, y eso se refleja directamente en las ventas online», señaló Joaquín Cuadrado, responsable de marketing del club.