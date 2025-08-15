Bermúdez seca la pólvora del Badajoz

La parcela ofensiva del Badajoz comienza a desperezarse poco a poco. El conjunto blanquinegro, que solo había anotado un tanto en sus tres primeros partidos de la pretemporada, se impuso este jueves al Pueblonuevo en el Antonio Amaya por 0-2 gracias a un doblete de Bermúdez en la primera media hora de partido.

Para afrontar el cuarto enfrentamiento de preparación, Marrero apostó por Alonso Pérez en puerta. El meta pacense estuvo custodiado por la habitual línea defensiva (Calles, Lobato, Escudero y Pedro Pata), Bermúdez y Barrena ocuparon los costados, Barba y Gus Quezada el centro del campo y Alegría y Borja Domingo la punta de ataque.

El choque no pudo comenzar de mejor modo para los intereses blanquinegros. En el minuto 3 de juego, Bermúdez ponía por delante al Badajoz en la primera llegada a la portería del Pueblonuevo.

El propio Bermúdez sería el encargado de duplicar la ventaja pacense cuando el encuentro llegaba a la media hora de juego. El atacante pacense culminaba una jugada colectiva con la derecha y traducía el dominio del Badajoz en el electrónico.

La primera parte de los hombres de Juan Marrero confirmó la progresiva mejoría del equipo. Además de haber mostrado pegada, el cuadro pacense dispuso de varias acciones muy claras, dominó el juego y minimizó a su rival.

Segunda parte de control

La segunda mitad en Pueblonuevo fue menos intensa, como suele suceder en los encuentros de pretemporada. El Badajoz mantuvo su dominio pero entre los múltiples cambios y el bajón físico el ritmo bajó considerablemente.

A pesar de ello, los pupilos de Juan Marrero supieron controlar al rival, evitando que pudiera generar con facilidad y que tuviera opciones de recortar distancias en el marcador.

Los blanquinegros afrontarán su siguiente partido de pretemporada el próximo miércoles. El Badajoz se desplazará hasta Quintana de la Serena para enfrentarse al CD Quintana en el que será su quinto encuentro de preparación.