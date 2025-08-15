El Cáceres empieza en China con una rotunda derrota

Empezó su gira por China el Cáceres Patrimonio de la Humanidad -o, para ser más exactos, el equipo que el club ha enviado- con una rotunda derrota. 88-58 fue el resultado del partido disputado en Ji’an ante un equipo denominado Team TBT Arkansas.

No han llegado muchos más datos del partido. El Cáceres únicamente informó del tanteo final y distribuyó una foto de la plantilla y varios vídeos. No se comunicaron anotadores ni ningún tipo de estadística. Mientras, lo que ha podido encontrar este diario en internet no va mucho más allá: los parciales cuarto a cuarto, que confirman que el equipo extremeño fue siempre por detrás.

En el primer cuarto el marcador señalaba ya 26-16 para los norteamericanos, que ampliaron ligeramente su ventaja en el segundo (20-16) para alcanzar el descanso con un 46-32.

A la vuelta de vestuarios, el Cáceres sí que pudo anotarse el tercer parcial, aunque fuese por solo un punto (15-16), pero en el último se hundió definitivamente (27-10) para sellar el reseñado 88-58.

La gira, financiada por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEU para promocionar Marca Extremadura, continuará este sábado con otro encuentro del torneo de Ji’an ante los chinos del BeijingDucks. El encuentro está programado para las 19.30 hora local, que equivale a las 13.30 en España. Después, el domingo, se cerrará el cuadrangular frente a los australianos del Brisbane Tigers.

Una de las cuestiones que no se han aclarado de este torneo es conocer si los rivales acuden con sus primeras plantillas o bien jugadores jóvenes y/o a prueba, tal y como está haciendo el Cáceres.

Como ya se conoció la semana pasada, el conjunto extremeño solo ha desplazado a dos de los componentes del equipo 25-26, Nico Marina y Juan Santos. El resto pertenecen básicamente a su equipo vinculado, el San Antonio, o bien están ligados a una agencia de representación. Esto ocurre incluso en el caso de Jorge García, anunciado como entrenador ayudante de Antonio Tienza.