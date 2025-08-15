Extremadura-Cacereño, plato fuerte de pretemporada este sábado en Almendralejo

Extremadura y Cacereño son, posiblemente, los dos clubes de la región en la actualidad que no han dejado de sonreír desde hace meses. Ambos afrontan un verano de ilusión y expectación tras sendos ascensos de categoría y, como ya ocurriera el pasado año, se vuelven a enfrentar en un clásico partido de pretemporada que se jugará a partir de las 21.00 horas en el estadio Francisco de la Hera, correspondiente al trofeo Almendralejo Ciudad de la Cordialidad.

El Cacereño, de momento, sigue proyectando buenas sensaciones tras un verano con cuatro victorias y un empate en cinco envites de pretemporada. De cara al partido de este sábado, Julio Cobos repartirá minutos pensando también en la gran prueba de fuego que supone al día siguiente jugar el Trofeo Nuevo Colombino de Huelva ante Recreativo y Zamora, un rival de su liga.

Habrá una gran representatividad de la directiva del Cacereño en el palco del estadio Francisco de la Hera y se espera la presencia de numerosos espectadores para ver en directo el amistoso.

En el Extremadura también hay ganas de fútbol en el estadio, aunque éste será el segundo amistoso de los azulgranas en casa tras haber empatado sin goles ante el Zamora el 26 de julio.

Todavía no se verá a Gio Zarfino vestido de corto. El uruguayo hizo este viernes su primer entrenamiento en la ciudad deportiva y seguirá un plan específico de preparación durante la próxima semana con la intención de que pueda debutar, posiblemente, en el Nuevo Vivero ante el Badajoz en el amistoso del 23 de agosto.

En el Extremadura será de nuevo un partido especial para Dieguito, que no olvida su pasado con el Cacereño y club con el que guarda una bonita relación.

Para el equipo de Cisqui es otra gran prueba exigente y la afronta con el deseo de mejorar la imagen ofrecida entre semana en Puebla de la Calzada cuando cayera 1-0 ante un equipo de inferior categoría.