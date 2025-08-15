El Magic termina en tercer lugar en División de Honor

El Club Magic Extremadura, que afrontaba el séptimo y último encuentro de la División de Honor en cuarta posición en una posición más que desfavorable para conseguir medalla, ya que tenía que vencer a un líder intratable hasta el momento, Duobeniaján Costa Cálida de Murcia, y además esperar resultados favorables, consiguió encaramarse a la tercera posición tras una gran victoria ante el equipo murciano por 3,5 – 2,5, y ver cómo el Jaime Casas de Aragón apeaba de los puestos de honor a Oromana Cen Solutions de Sevilla, que perdió por la mínima ante el equipo aragonés que luchaba por eludir el descenso.

No empezaron bien las cosas en el encuentro entre Magic y Duobeniaján, con una victoria temprana del equipo murciano, pero sin embargo la moral del equipo estaba muy alta porque varias partidas se encontraban en posición muy favorable. Y así, tras dos tablas, ganó en primer lugar por el Magic el indio Pranav Anand, que ha realizado un torneo portentoso, y remató Manuel Pérez Candelario en una excelente partida ante el muy reconocido Pepe Cuenca. Faltaba por finalizar la partida de la griega del equipo extremeño, Stavroulas Tsolakidou, que se hallaba en franca ventaja ante su contrincante, pero optó por la solución más razonable en ese momento para no correr riesgos, y pidió las tablas a su rival que fueron aceptadas.

Doubeniaján, campeón

Poco después del fin de este encuentro, Jaime Casas de Aragón vencía por la mínima al Oromana sevillano, y certificaba la presencia del Magic en los puestos de honor. Campeón se proclamó Duobeniaján y subcampeón C.A. Silla Integrant – Col.Lectius, con una mínima ventaja sobre el Magic, tercero. Descendieron Sestao Hotel Naval y C.A. Solvay.

Veinte años acumula el Magic Extremadura de presencia en esta máxima categoría española. El patrocinio del club se debe a la Fundación Jóvenes y Deporte, y cuenta con la ayuda nominativa de la Diputación de Badajoz.