El Mérida esquiva una derrota embarazosa en Santa Amalia (1-1)

Un gol de Benny en los minutos finales evitó que el Mérida encajase en Santa Amalia una derrota que, si bien hubiese sido intrascendente como todas las de pretemporadas, sí hubiese resultado incómoda. 1-1 fue el resultado final de un partido disputado en la mañana de este viernes festivo entre un equipo de Primera Federación y otro de Tercera.

Dos categorías de diferencia que por momentos no se notaron sobre el campo, con los locales compensando con entusiasmo su inferioridad técnica. Fran Beltrán alineó a un equipo inicial con mayoría amplia de jugadores de la primera plantilla: Adrián en la portería y como jugadores de campo (y orden de dorsales) Miki, Chiqui, Martín Solar, Areso, Artola, Capi, Jacobo, Manu Rivas, David César y Mario Martínez.

Los romanos sí empezaron bien, intentando poner tierra de por medio en el marcador, y Manu Rivas estrelló un balón en el larguero en el minuto 10. Hubo varias ocasiones más, pero sin el acierto suficiente. También el Santa Amalia pudo adelantarse, pero se encontró con Adrián. Con 0-0 se llegó al descanso.

Los goles

Beltrán introdujo en el campo tras el intermedio a Alex Gil, Samu García, Víctor Corral, Pablo Carretero, Benny, Álvaro García y Vergés con la intención de darle otro aire a su equipo, pero el resultado fue el contrario. En el minuto 69 se adelantó el Santa Amalia por mediación de Macías, lo que generó un escenario inesperado. Los partidos de preparación ni suman ni restan puntos, pero no podía ser bueno para el Mérida irse con una derrota. Así es que -ya con Beneit, Khalid, Doncel, Domínguez y Lancho sobre el campo-, aumentó su acoso sobre la portería local que tuvo el premio final del tanto de Benny (min. 85). No faltó una desagradable tangana al final.

El Mérida volverá a jugar este sábado otro amistoso, esta vez en la Ciudad Deportiva del Betis ante el filial verdiblanco. Será desde las 10.30 horas a puerta cerrada.

