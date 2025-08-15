El Miralvalle ficha a la pívot argentino-alemana Victoria Michel

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle se refuerza con Victoria Michel, una pívot joven, con talento y experiencia internacional de la que se espera «presencia en la pintura, carácter competitivo y capacidad de trabajo».

Victoria Michel (Porto Seguro, 08-04-2003), con nacionalidad argentina y alemana, completó su formación de base en el club Unión Florida de Argentina, donde permaneció entre 2012 y 2022. Durante esa etapa, compaginó la Liga Nacional de la temporada 2021/2022 con la Liga Metropolitana. En 2023 dio el salto al Instituto de Córdoba y retornó luego a Unión Florida. Defendió la camiseta de la selección argentina en el Mundial U19 disputado en Hungría en 2021.

Ahora se muestra emocionada ante el reto: «estoy muy agradecida y feliz por esta oportunidad. Vengo con muchas ganas de trabajar, de aportar desde mi posición y de aprender cada día junto al grupo. Daré lo mejor de mí para este equipo y la afición».

“Es una jugadora que aporta un físico real en la pintura, trabajo diario, y una formación sólida que se ha forjado en uno de los grandes equipos formativos de Argentina. Su físico y su juego interior la convierten en una pieza clave para nuestro proyecto”, señala el cuerpo técnico del Hierros Díaz Extremadura Miralvalle.

Con su llegada, el club suma "calidad, compromiso e intensidad al juego interior, reforzando un núcleo que combina juventud, madurez competitiva y ambición bajo la dirección de Adrijana Knežević". Victoria Michel se une a un proyecto que quiere ser físico, sólido y competitivo en la exigente Liga Femenina 2. Victoria se une al grupo formado ya por María Romero, Cristina Lázaro, Guada Cuesta, Marta Pérez, Jasmine Payne, Ana Fernández, Lucía Navas y Pauline Laurenson.