Baloncesto. Liga Femenina 2

El Miralvalle ficha a la pívot argentino-alemana Victoria Michel

La jugadora, de 22 años, ha sido internacional en categorías inferiores por el país sudamericano

Victoria Michel, con la selección argentina U19.

Victoria Michel, con la selección argentina U19. / FIBA

El Periódico Extremadura

Plasencia

El Hierros Díaz Extremadura Miralvalle se refuerza con Victoria Michel, una pívot joven, con talento y experiencia internacional de la que se espera «presencia en la pintura, carácter competitivo y capacidad de trabajo».

Victoria Michel (Porto Seguro, 08-04-2003), con nacionalidad argentina y alemana, completó su formación de base en el club Unión Florida de Argentina, donde permaneció entre 2012 y 2022. Durante esa etapa, compaginó la Liga Nacional de la temporada 2021/2022 con la Liga Metropolitana. En 2023 dio el salto al Instituto de Córdoba y retornó luego a Unión Florida. Defendió la camiseta de la selección argentina en el Mundial U19 disputado en Hungría en 2021.

Ahora se muestra emocionada ante el reto: «estoy muy agradecida y feliz por esta oportunidad. Vengo con muchas ganas de trabajar, de aportar desde mi posición y de aprender cada día junto al grupo. Daré lo mejor de mí para este equipo y la afición».

“Es una jugadora que aporta un físico real en la pintura, trabajo diario, y una formación sólida que se ha forjado en uno de los grandes equipos formativos de Argentina. Su físico y su juego interior la convierten en una pieza clave para nuestro proyecto”, señala el cuerpo técnico del Hierros Díaz Extremadura Miralvalle.

Con su llegada, el club suma "calidad, compromiso e intensidad al juego interior, reforzando un núcleo que combina juventud, madurez competitiva y ambición bajo la dirección de Adrijana Knežević". Victoria Michel se une a un proyecto que quiere ser físico, sólido y competitivo en la exigente Liga Femenina 2. Victoria se une al grupo formado ya por María Romero, Cristina Lázaro, Guada Cuesta, Marta Pérez, Jasmine Payne, Ana Fernández, Lucía Navas y Pauline Laurenson.

