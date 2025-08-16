El Cacereño conquista Almendralejo

El Cacereño se adjudicó el Trofeo Almendralejo Ciudad de la Cordialidad tras imponerse por 1-2 al Extremadura en el Francisco de la Hera. En una noche sofocante, con más de 35 grados al inicio del choque, el estadio presentó una buena entrada y una destacada presencia de aficionados verdes que celebraron el triunfo de su equipo, el quinto de esta pretemporada en seis encuentros disputados.

El anfitrión alineó de inicio a Robador, Cordero, Cano, Barace, Callejón, Manchón, Miguel Núñez, Frodo, Tala, Fran Rosales y Dieguito.Con el paso de los minutos saltarían al campo Cristian, Samu Hurtado, Pardo, Robe Moreno, Barreno, Maikel, Peral, Luis Nicolás y Carlos.

Mientras, el CPC optó por Nieves en la portería y como jugadores de campo, Adri Crespo, Iván Fernández, Deco, Diego Gómez, Machena, Raúl Sanchís, Carlos González, Morales, Osama y Yu.

Julio Cobos acabaría dando entrada a la mayor parte de los suplentes, que fueron Iván Martínez, Martínez, Javi Barrio, Joserra, Rementería, Ajenjo, Sanchidrián, Sanvi, Berlanga, César Gómez, Emi, Mario Valiente e Iker.

El encuentro arrancó con un Extremadura ambicioso, empujado por su gente. Callejón probó fortuna con un disparo alto y, poco después, Dieguito –el más destacado de los locales– rozó el gol con un movimiento brillante dentro del área que acabó en tiro desviado por el palo corto.

Pero la respuesta del Cacereño fue letal. En apenas tres minutos dejó encarrilado el partido. Primero, en el minuto 7, Diego Gómez aprovechó un balón muerto en el área pequeña tras una buena combinación por la derecha para firmar el 0-1. Sin tiempo para reaccionar, Iván Fernández amplió la renta con un certero remate en el 10’ que silenció a la grada.

Celebración del 0-1. / César Pavón

Lateral a prueba

El mazazo dejó tocado al Extremadura, falto de claridad ofensiva en el primer acto. Frodo llegó a igualar con un gran cabezazo a centro de Tala, pero el colegiado anuló el tanto por una falta previa. En el Cacereño, el técnico aprovechó para probar piezas nuevas como Yu, joven defensa sub-23 que debutó como titular.

En la reanudación, los verdes mantuvieron el control y pudieron sentenciar con otra clara ocasión de Diego Gómez, que no acertó en el mano a mano. Los cambios revitalizaron al Extremadura, que apretó en el tramo final. Maikel recortó distancias con un gran remate de primeras tras centro de Tala en el minuto 81, lo que desató la reacción local.

Los azulgranas volcaron el campo con centros al área en busca del empate, pero el Cacereño resistió con orden defensivo y oficio hasta el pitido final. El triunfo sirve sin duda para reforzar la solidez de los de Cáceres, que siguen invictos en pretemporada y levantan un nuevo trofeo con sabor especial, conquistado en territorio rival.

El local Fran Rosales golpea el balón. / CP CACEREÑO

Suscríbete para seguir leyendo