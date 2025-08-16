Fútbol. Amistoso
El Cacereño Femenino cae en León ante el Oviedo
Las verdes no pudieron con un recién ascendido a Primera Federación Femenina
El Cacereño Femenino perdió por 3-2 ante el Real Oviedo en un partido que confirmó a última hora con sede en Carrizo de la Ribera (León). Las jugadoras de Ernesto Sánchez acumularon así minutos de cara a la nueva temporada en un choque con mucho movimiento en el marcador, pero que terminaron cediendo. Enfrente estaba un rival recién ascendido a su mismo categoría, la Primera Federación Femenina.
Sánchez alineó de inicio a Delia en la portería y como jugadoras de campo a Noko, Cora Jiménez, Bella, Carmen Acedo, Meli, Ida, Aya Hotsumi, Midori, Yorladiz y Sara Carrillo.
No empezaron bien las verdes, que encajaron un gol en el minuto 3 de penalti, marcado por Laurina. Su reacción fue un disparo desde la frontal del área de Carmen Acedo que se marchó alto (min. 8).
Un nuevo penalti, esta vez a favor del Cacereño Femenino, reestableció las tablas en el marcador. Lo transformó Sara Carrillo (min. 28), justo antes de la pausa de hidratación. El Oviedo volvió adelantarse (min. 38, Anina, en un potente centro lateral). Así se llegó al descanso con 2-1.
Sigue la pelea
En la segunda parte salieron de refresco la portera Inés y Victoria y Sara Pérez por Delia, Cora Jiménez y Meliza, pero las asturianas pusieron más tierra de por medio en el minuto 56 con el 3-1 (Vera Rico).
Una nueva tanda de cambios (Mielgo, Sara Rubio y Lezcano por Bella, Yorladiz y Sara Carrillo) dio empuje a las cacereñas, que poco después (min. 58) se acercaron con el 3-2 obra de Sara Rubio al rematar un córner botado por Aya.
En la última media hora no se movería el marcador, aunque sí los banquillos, con Sánchez dando entrada Brabante, Constanza, Alessia y Tsibaku.
