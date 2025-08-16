El Cáceres también pierde con holgura el segundo partido en China

Mejoró algo en su segunda cita el equipo que el Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha enviado a China para disputar una serie de encuentros amistosos, pero lo perdió igualmente. Esta vez, en el segundo encuentro del torneo Asian Cup Clubs, con Ji’an como sede, el verdugo fue un conjunto local bajo la denominación de los Beijing Ducks. El tanteo final fue de 83-65, al menos abultado que el del día anterior frente al TBT Team Arkansas (88-58).

Esta vez el club extremeño ofreció algunos detalles más del choque a través de su departamento de prensa, como los parciales al final de cada uno de los cuartos. Y de ello se deduce sobre todo que siempre estuvo muy atrás en el marcador.

En el primer periodo la diferencia se disparó hasta los 15 puntos (24-9), lo que fue paliado mínimamente al descanso con un 18-20 a favor del Cáceres que dejó el electrónico en 42-29.

Otro cuarto ganado

Los chinos volvieron a apretar de forma clara de regreso de vestuarios con un tanteo en los siguientes 10 minutos de 23-12, lo que dejó el partido sentenciado para el cuarto final (65-41).

Volvió el Cáceres a ganar un parcial entonces (18-24) para terminar con el 83-65 reseñado.

Esta vez, al contrario que en la primera jornada, sí estuvieron disponibles los anotadores de un conjunto dirigido por Antonio Tienza con la ayuda de Jorge García. El máximo encestador cacereño fue Nico Marina, que todavía no ha cumplido los 17 años, pero que alcanzó los 19 puntos. Junto a él formaron en el quinteto inicial Juan Santos (2), Juan Sánchez Barquín (1), Dani García Casarrubios (8) y Paco del Águila (7). También jugaron Dani Lara (2), Jesús Ruiz (3), Juan López (6), Alejandro Martínez (8), Juan Diego Valverde (6) y Luis Dallacosta (3).

Este Cáceres acabará su periplo en Ji’an -que no en China- este domingo con la tercera jornada del torneo cuadrangular frente a los Melbourne Tigers australianos (16.00 hora local, 10.00 española).

