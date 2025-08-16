El Mérida mejora su imagen ganando al Betis Deportivo (1-2)

Con un triunfo por 1-2 ante el Betis Deportivo, el Mérida mejoró su imagen respecto al amistoso que disputó 24 horas antes frente al Santa Amalia (1-1). El conjunto que dirige Fran Beltrán ofreció buenas sensaciones frente a un rival de su misma categoría, la Primera Federación, aunque militará en el otro grupo, el 2. El choque se disputó en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo a puerta cerrada.

Beltrán alineó de inicio a Adrián en la portería y a Javi Lancho, Javi Domínguez, Chiqui, Martín Solar, Álvaro García, Areso, Gaizka, Víctor Corral, Raúl Beneit y Vergés como jugadores de campo (orden de dorsales).

Once inicial del Mérida. / AD Mérida

Los romanos arrancaron muy bien, con algún acercamiento peligroso que fue preludio del penalti señalado a favor en el minuto 12. El encargado de transformarlo y poner el 0-1 fue Martín Solar.

El gol asentó todavía más al Mérida sobre el campo, produciéndose una buena ocasión de Álvaro García y consolidando el dominio del balón en el campo del rival. Eso sí: la pausa de hidratación vino muy bien a todos porque el calor en Sevilla empezaba a ser sofocante.

Fue el propio Álvaro García el que puso más distancia en el marcador en el minuto 36 en una acción muy peleada por el capitán Raúl Beneit, que fue también el asistente para el 0-2.

Sin embargo, poco antes del descanso una acción aislada derivó en un penalti sobre Corralejo que ejecutó Sorroche y llevó el partido al 1-2 al intermedio.

No más goles

El técnico emeritense dio paso entonces a Miki, Jacobo, Benny Artola en los lugares de Areso, Corral, Chiqui y Martín. Al poco de reanudarse el choque, nuevo penalti a favor del filial bético que esta vez detuvo de forma felina Adrián.

Manu y Capi salieron por Jacobo y Álvaro García minutos antes de que de Mario Martínez lo hiciese por Gaizka y Samu García, por Javi Lancho. El marcador ya no se movería.

