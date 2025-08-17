El Cacereño no puede ganar el Colombino tras perder por 2-0 ante el Recreativo

El Cacereño no pudo conquistar el triangular del torneo Colombino tras perder ante los anfitriones del Recreativo de Huelva por 2-0 en el segundo duelo de 45 minutos después del 0-0 ante el Zamora. El CPC llegaba al recinto donde hace algo más de dos años perdió el ascenso a la categoría que ya tiene con un excelente registro de cinco victorias y un empate. Este domingo, horas después de ganar en Almendralejo (1-2) hubo primero igualada ante un rival liguero en Primera Federación y ante el Recre conoció, al fin, el sabor de la derrota por primera vez este verano. El vencedor del trofeo terminaría siendo el Zamora, que se impuso en el tercer choque al anfitrión por 2-3.

En el primer partido de 45 minutos, ante el Zamora, Julio Cobos alineó a un equipo que puede asemejarse mucho al estreno liguero en el Pasarón de Pontevedra el día 30. Formaron Iván Martínez, Emi, Crespo, Marchena, Joserra, Rementería, Deco, Ajenjo, Berlanga, César Gómez e Iván Fernández.

En los zamoranos, además del técnico, Juan Sabas, extécnico del Extremadura, destacaba la presencia en el once del extremo Jaime Sancho, clave la pasada en el CPC, o el ex del Mérida y Cacereño Athuman, Josh Farrel (Villanovense) o Álvaro Romero, exfutbolista de Azuaga, Badajoz, Extremadura o Diocesano. También Javi Eslava (exMérida) o el eterno Kike Márquez, símbolo del Extremadura durante muchos años.

El Zamora dominó más el balón, pero sin apenas peligro. El Cacereño se acercaba en la contra y avisó César Gómez. La primera oportunidad del Zamora fue para Farrell, pero su disparo fue atajado por Iván Martínez.

El encuentro, disputado con mucha intensidad por los dos equipos, apenas tuvo opciones para unos y otros. Sí quedó claro que el CPC tiene futbolistas de perfil duro, como Rementería o Marchena. Las mejores acciones individuales tuvieron como protagonista al lateral madrileño Emi.

En los penaltis fue mejor el CPC, con una tanda con goles de Berlanga, Ajenjo, Joserra, César Gómez y fallo de Iván Fernández. El meta Iván Martínez paró dos.

Segundo partido

En el segundo partido ante el Recreativo de Huelva (Segunda Federación), el CPC salió con los mismos futbolistas, una señal más que inequívoca de los planes de Cobos. El decano extremeño dominó más la pelota que el decano español, aunque como ocurriera en el anterior miniduelo había pocas oportunidades de marcar. A los 13 minutos Carlos González, Rubén Sanchidrián y Raúl Sanchís salieron por Carlos Gómez, Iván Fernández y Rementería.

Un remate del capitán local, Antonio Domínguez, tras imprecisión extremeña atrás, dio en el palo de Iván Martínez. Fue la opción más clara de lo que iba de torneo en ese momento. El Recre, a la contra y más fresco, era más vertical. Salieron Diego Gómez, Ossama yMorales por Deco, Carlos González y Joserra, pero tras la pausa de hidratación, un taconazo de Antonio Domínguez daba el 1-0 al conjunto onubense. Quedaba algo más de un cuarto de hora.

El Cacereño se lanzó en tromba en busca del empate, pero un penalti en contra hizo que Calle Quintana sentenciara (2-0). Iker Bidaurrázaga salió por Ajenjo para que el jovencísimo centrocampista sumara otro encuentro más. Después, en los penaltis, ganó el CPC (marcaron Diego Gómez, Carlos González, Morales, Sanchidrián), pero de poco valió.

El último test verde será el sábado ante el Betis B en Sevilla. Será ante un equipo que el este fin de semana cayó ante el Mérida (1-2). Los tres estarán en Primera Federación, aunque el filial bético en el otro grupo de la categoría, el 2.

