Fútbol. Primera Federación Femenina
Ernesto Sánchez, contento pese a lamentar la falta de contundencia atrás del Cacereño Femenino
El entrenador verde resta importancia a la derrota ante el Oviedo del sábado (3-2)
“Ha sido un partido más de pretemporada. Hemos cometido errores que nos han costado goles. Lógicamente, ante un rival de nuestra categoría. hay que estar más expeditivas en línea defensiva. Ahí hay que seguir ahondando”. El entrenador del Cacereño Femenino, Ernesto Sánchez, restaba importancia a la derrota ante el Oviedo (3-2) en el amistoso en Carrizo de la Ribera (León), aunque argumentaba que hay que minimizar los fallos en línea defensiva, una de sus señas de identidad tradicional en su éxito de las últimas temporadas.
Pese a esta visión crítica de este aspecto del juego, Sánchez no se encontraba, a nivel global, disgustado con el comportamiento de sus futbolistas. Más bien lo contrario. “Pese a todo me voy contento con el trabajo del equipo. Hemos tenido criterio en todas las facetas y en todos los momentos. Lo único es mejorar es en esas pequeñas puntualizaciones que nos penalizan mucho porque al final han sido goles. Esto es lo que más duele”, reflejó.
Amplio margen de mejora
El técnico del CPC sigue estando feliz con lo que está viendo teniendo en cuenta que puede haber señales positivas de cara al futuro. “Hay mucho margen de trabajo y de mejora. Estamos probando cosas y esto te perjudica a la hora de tener errores, pero en líneas generales estoy contento pese al resultado”, insistió.
“Nos hemos adaptado a un terreno de juego muy grande y de césped natural y esto nos hace ir ganando en experiencia de cara a lo que nos viene ahora en liga”, comentó también el entrenador casareño.
