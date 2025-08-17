Fran Beltrán compara al Mérida con Rafa Nadal

Fran Beltrán se marchó satisfecho tras la victoria de su equipo, el Mérida, ante el Betis Deportivo (1-2), este sábado, pero más allá de eso se descolgó con una declaración en clave interna. «Cuando llegué, les pregunté a los jugadores que cuál era el deportista que más admiraban, había una mayoría que hablaba de Rafa Nadal, y casi nadie daba características técnicas como motivo. Hablaban de mentalidad, hablaban de intensidad, de concentración, de estado mental. Y cuando tenemos problemas y hay adversidades, lo vemos como oportunidades», apuntó.

Venía a colación de la aportación que están realizando en la pretemporada jóvenes filial como Mario, Samu, Pablo «y muchos más. Las circunstancias les han otorgado unas responsabilidades que ellos han cogido, han asumido y lo están haciendo muy bien».

«Hemos hecho un buen partido. Yo estaba convencido de que lo íbamos a hacer. Las condiciones del campo y la propuesta del rival, que es un equipo que le quiere dar continuidad al juego, que trata de salir jugando que te presiona muy arriba, hacen que sea un partido muy de tú a tú», había empezado analizando el técnico.

Consideró «justo» el triunfo tras «el esfuerzo en otra semana de muchísima carga, en la que hemos jugado dos partidos y con jugadores que están dando paso hacia adelante permanentemente».

Modelo muy definido

Beltrán ahondó en lo que ya había dicho varias veces antes:«desde el primer día tenemos un modelo muy definido. Creo que estamos construyendo una identidad con la que todos están contentos, porque somos un equipo, lo digo siempre, que va a ser muy agresivo sin balón y muy agresivo con balón. Pero luego el sistema va dependiendo de dónde entendamos que los jugadores pueden ser más determinantes».

Consideró además positiva la prueba de Gaizka como lateral derecho, una posición en la que de momento no se puede contar con el lesionado Pipe. «Es un rol que le viene que ni pintado y supone una posibilidad más», resumió.

Venía su equipo de un resultado insatisfactorio el día anterior, cuando no pasó del empate en la visita al Santa Amalia (1-1), pero puso de relieve además que «independientemente de que ganemos o empatemos, estamos dándole mucha prioridad al entrenamiento, que pensamos que es fundamental a la forma física del jugador, llegar a muerte en el debut del día 31. Creo que así va a ser».

Ya solo queda un partido amistoso para los romanos: el que disputarán en Salamanca el próximo viernes (20.00 horas) ante otro equipo de Primera Federación, el Unionistas.

