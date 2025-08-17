El Licenciados Reunidos ya piensa en su motivante temporada

El Licenciados Reunidos afrontará la próxima campaña su histórico debut en la Primera División Nacional del voleibol femenino con un proyecto fiel a la que proclama su esencia: apostar por el talento local y seguir impulsando su prolífica cantera. Tras operarse en su organigrama una reestructuración de la directiva para reforzar de esta manera la organización y gestión de la entidad, el club mantiene intacta la filosofía que tantos éxitos le ha dado en el ámbito regional: crecer desde la base.

El club colegial ha confirmado la continuidad del técnico almendralejense Juan Pedro Martín y de prácticamente todo el bloque de jugadoras que logró el ascenso el pasado mayo en Miguelturra (Ciudad Real).

Los nombres

El equipo, a día de hoy, está formado en su totalidad por jugadoras cacereñas. Las primeras en renovar fueron las capitanas Laura Gómez, líbero, y la opuesta María Rosa Sarró, a las que se le sumaron las receptoras Elena Sarró, Lucía Leal y Mercedes Iglesias.

Todas ellas, junto con la colocadora juvenil Cristina Barrigón, la central Marisa Ojalvo y las cadetes Miriam García y Alba Martín, que formarán parte del primer equipo, son alumnas y exalumnas del colegio cacereño, en cuya entidad se sienten especialmente orgullosos de lo logrado. El Licenciados también hizo historia en los 80 al ascender a la máxima categoría en su vertiente masculina.

A todas ellas se les suman la receptora madrigalense Ruth Lozano, que lleva siete temporadas en el club, y la central moralejana Raquel del Álamo, quien fichara la pasada temporada por el conjunto cacereño para afrontar y culminar con éxito el desafío del ascenso a la tercera categoría del voleibol femenino nacional.

Afianzamiento

Con la vista puesta en afianzar su lugar en la categoría y seguir proyectando talento desde la base, la entidad no descarta algún refuerzo para completar la plantilla, pero apuesta por la fuerza de su núcleo y el impulso de sus promesas.

Desde el club extremeño se afirma que «el objetivo es que las jugadoras de la casa puedan ir entrando en dinámica del primer equipo, que tengan un espejo donde mirarse y que sueñen con formar parte de la plantilla sénior en el futuro, pues este proyecto es por y para ellas».

Será el cuadro cacereño el único extremeño que estará en esta categoría nacional, con el Arroyo como clásico en la Superliga Femenina 2, la inmediatamente superior. El objetivo, evidentemente, será el de conseguir la permanencia y seguir creciendo como entidad.