Moralo, Santa Amalia y Gévora se clasifican para las semifinales de la Copa Federación

Moralo, Santa Amalia y Gévora se unieron a Cabeza del Buey -exento en el sorteo- en las semifinales de la fase autonómica de la Copa Federación.

Los emparejamientos de cuartos de final, disputados a partido único, tuvieron el denominador común de que se resolvieron en la tanda de penaltis tras llegarse con empate al final de los 90 minutos. Escasearon los goles, ya que en tres partidos solo se totalizaron dos.

Los partidos arrancaron por la mañana con la victoria del Moralo frente al Montehermoso después de que el tiempo reglamentario concluyese 0-0. El conjunto del Campo Arañuelo se mostró más atinado en el ‘cara o cruz’: 2-4.

Mientras, el Villanovense era claro favorito ante el Santa Amalia, pero desde los 11 metros estuvo muy desacertado tras el 0-0 y quedó eliminado.

Por último, el pulso entre Gévora y Pueblonuevo también se resolvió igual tras acabar 1-1 (Bachuri para los locales e Iván Vázquez para los visitantes). El conjunto de la pedanía de Badajoz consiguió el pase tras anotar Momi el lanzamiento definitivo.