Fútbol
Moralo, Santa Amalia y Gévora se clasifican para las semifinales de la Copa Federación
La gran sorpresa fue la eliminación del Villanovense en una de las tres tandas de penaltis de la tarde-noche
Moralo, Santa Amalia y Gévora se unieron a Cabeza del Buey -exento en el sorteo- en las semifinales de la fase autonómica de la Copa Federación.
Los emparejamientos de cuartos de final, disputados a partido único, tuvieron el denominador común de que se resolvieron en la tanda de penaltis tras llegarse con empate al final de los 90 minutos. Escasearon los goles, ya que en tres partidos solo se totalizaron dos.
Los partidos arrancaron por la mañana con la victoria del Moralo frente al Montehermoso después de que el tiempo reglamentario concluyese 0-0. El conjunto del Campo Arañuelo se mostró más atinado en el ‘cara o cruz’: 2-4.
Mientras, el Villanovense era claro favorito ante el Santa Amalia, pero desde los 11 metros estuvo muy desacertado tras el 0-0 y quedó eliminado.
Por último, el pulso entre Gévora y Pueblonuevo también se resolvió igual tras acabar 1-1 (Bachuri para los locales e Iván Vázquez para los visitantes). El conjunto de la pedanía de Badajoz consiguió el pase tras anotar Momi el lanzamiento definitivo.
Amistosos: Diocesano, Azuaga, Jerez y Llerenense ganan sus encuentros
Domingo de amistosos a lo largo y ancho de Extremadura que implicaron a varios de los protagonistas del grupo autonómico de Tercera Federación.
Arroyo 1, Diocesano 2
Quizás era el choque más interesante del día por la proximidad geográfica y que ambos conjuntos comparten lazos. Los locales se adelantaron por mediación de Manu en el minuto 39 y con el 1-0 se llegó al descanso. Luego llegó la briosa reacción del Dioce, que marcó dos tantos en apenas tres minutos (68 y 71). El marcador ya no se movería pese a los intentos de ambos conjuntos.
Azuaga 4, Córdoba juvenil 1
Los azuaguenses refrendaron su buena pretemporada contra un rival que juega en la División deHonor Juvenil. En un partido entretenido acertaron con la meta cordobesa Mano Tata, Juanpe, Peredo y Alvarito.
Llerenense 7, Usagre 1
Clara superioridad del conjunto de Llerena ante un rival de inferior categoría. Antes anunció dos fichajes, ambos en la misma posición: la de mediocentro. Por un lado, José Cortés, procedente del Olivenza, y por otro el regreso de Joselu, que jugó la pasada campaña en el Zafra.
Cabeza del Buey 1, Castuera 1
Los locales se impusieron en la tanda de penaltis (5-4) en la semifinal del Torneo Mancomunidad La Serena en un choque sumamente igualado.
La Estrella 2, Jerez 5
El Torneo Villa de los Santos fue el choque más vistoso de la tarde-noche. Los verdinegros se mostraron muy acertados de cara a la portería rival y eso que empezaron perdiendo. Pero tras el 1-0 llegaron los goles de Ben Azize, Juan Roldán (tres, uno de ellos de penalti) y uno más en propia meta.
