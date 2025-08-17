Tercera derrota del Cáceres en China

El equipo que el Cáceres Patrimonio de la Humanidad ha enviado a China terminó su participación en el Asian Club Cup 2025, disputado en Ji'an, con su tercera derrota en otros tantos encuentros. Esta vez fue ante los Melbourne Tigers australianos -que tampoco ha llevado a su primera plantilla- por un marcador menos abultado que los dos anteriores: 103-95. Frente al TBT Team Arkansas el tropiezo había sido por 30 puntos de diferencia (88-58), mientras que con los Beijing Ducks la diferencia en contra bajó a 18 (83-65).

Como ocurrió en esas ocasiones, el equipo fue prácticamente siempre por detrás en el marcador, empezando por un cuarto inicial en la que se vio rebasado en defensa y que terminó 30-20. La ventaja de los 'aussies' se amplió antes del descanso gracias a un parcial de 27-18 en el segundo cuarto que dejó el tanteo en 57-38, lo que ponía ya la situación muy cuesta arriba.

La imagen mejoró en la segunda parte, en la que el Cáceres logró ganar el tercer cuarto (31-24) y empatar el último (24-24), lo dejó el tanteador final de 103-95. Como se observa, fue un encuentro de mayor alegría anotadora que los anteriores.

Marina lució otra vez

El máximo encestador volvió a ser Nico Marina, que todavía no ha cumplido los 17 años y que alcanzó los 31 puntos. Estuvo apoyado por el pívot Dani García Casarrubios (21). Según la relación de jugadores que ha ofrecido el Cáceres, no saltaron a la pista, supuestamente por problemas físicos, ni Juan Santos ni Paco del Águila, titulares en los dos encuentros anteriores.

Aparte de Marina y García Casarrubios, de inicio saltaron a la cancha Juan Sánchez Barquín (4), Juan López (6) y Alejandro Martínez (8), mientras que como resevas tuvieron minutos Dani Lara (13), Luis Dallacosta (3), Jesús Ruiz (0) y Juan Diego Valverde (7).

La aventura no acaba en Ji'an. El equipo continuará en China unos días más disputando partidos amistosos promocionando Marca Extremadura en una gira que es posible gracias al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEU.

