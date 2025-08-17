El VAR «barato» no convence mucho a Julio Cobos

El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, se mostró escéptico respecto al nuevo sistema de apoyo arbitral que estrenará esta temporada la Primera Federación, denominado Football Video Support (FVS). Popularmente apodado como el «VAR barato», este mecanismo permitirá revisar jugadas bajo un formato distinto al aplicado en Primera y Segunda División.

Tras el amistoso disputado en Almendralejo frente al Extremadura, Cobos fue preguntado por esta innovación y no ocultó sus reticencias: «A mí el VAR me genera muchísimas dudas. Es el VAR barato. Creo que en principio le va a complicar más la vida a los árbitros», comentó sin tapujos el de Valdehornillos.

El técnico extremeño explicó que el sistema introduce limitaciones que podrían generar mayor polémica. «Me genera muchas dudas porque solo tienes dos opciones de revisiones, tienes que parar las jugadas muy rápido para darle las cartulinas al cuarto árbitro y no sé bien cómo va a funcionar. Tienes dos opciones salvo que las aciertes. Creo que va a generar muchas suspicacias y no tengo mucha idea de cómo se va a utilizar», replicó con cara de circunstancias.

Cobos, con tono crítico, comparó el FVS con el VAR profesional: «Ahora tú ves los partidos de Primera y Segunda División y el árbitro para el partido y revisa la jugada con normalidad. ¿Lo nuestro va a ser igual? Pregunto. Y el árbitro, ¿pitará de la misma manera si tienes las dos opciones que si no las tienes? Me genera muchas dudas todo esto de este VAR».

El estreno del FVS será una de las principales novedades de la categoría, aunque, a tenor de las palabras del entrenador del Cacereño, no todos en los banquillos ven con buenos ojos la implantación de un sistema que pretende dar más garantías, pero que podría traer consigo nuevas polémicas.

Las palabras de Cobos han retumbado en la categoría y han sido muchos los perfiles en redes sociales que se han hecho eco de las reflexiones del entrenador del Cacereño, quizá de los primeros en responder con contundencia sobre qué le parece esta nueva herramienta.

El Cacereño se estrenará con ella en Pontevedra. Queda por saber si los vestuarios recibirán antes alguna charla informativa.