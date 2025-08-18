"Es bueno que te pongan en tu sitio", advierte Julio Cobos tras el papel del Cacereño en el Colombino

“De todo hay que aprender y, lógicamente, a mí me gusta que nos pongan en aprietos; no puede ser todo color de rosa. Hasta el momento, los resultados habían sido buenos”. Fue la principal conclusión de Julio Cobos después de que el Cacereño se volviese del Torneo Colombino con un empate ante el Zamora (0-0) y una derrota frente al anfitrión, el Recreativo (2-0).

“Hay que mejorar cosas. Lógicamente estamos en pretemporada y aún queda muchísimo, pero es bueno que te toquen un poquito la cara y que te pongan en tu sitio”, añadió el técnico, que enfatizó que “durante toda la temporada va a tocar pelear muchísimo cada partido y hay que estar preparado para ello”.

Cobos definió la cita como “dos partidos muy exigentes contra dos muy buenos equipos”. Del Zamora, otro conjunto de Primera Federación, dijo que “ha confeccionado una plantilla para estar peleando por estar en la parte de arriba”.

Pisar el área rival

“Nos ha faltado algo de frescura”, lamentó, aludiendo a que había pasado factura jugar el día anterior 90 minutos en Almendralejo ante el Extremadura. “Contra el Zamora creo que hemos competido bien. Nos ha faltado quizá pisar un poquito más el área rival, pero en línea defensiva el equipo se ha mostrado bastante sólido”, analizó.

Después, ante el Recreativo, asumió que “nos ha costado más” porque “a ellos se les veía con otro ritmo, con dos marchas más, y al final no hemos sido capaces”.

Además se mostró orgulloso de disputar un torneo histórico como el Colombino “en un campo espectacular, con muchísima afición. Cuando nos ofrecieron la posibilidad de poder venir no lo pensamos dos veces”.

“Se trata de ir acumulando trabajo y me voy satisfecho por el que hemos hecho en los dos partidos”, concluyó.

